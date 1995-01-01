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    Госдума планирует изменить закон «О спорте» в связи с увеличением договорных матчей

    В Госдуме рассматривают проект «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» в части противодействия противоправному влиянию на результаты официальных спортивных соревнований. Он направлен на борьбу с договорными играми.

    «К сожалению, последние годы череда договорных матчей растет, это касается разных видов спорта. Договорные матчи, манипуляции с судейством подрывают саму суть состязаний, вызывают раздражение и разочарование зрителей. Утрачивается дух честного соперничества, основы олимпийского движения. Это чувствуют не только профессиональные спортсмены, но и болельщики. Принятие данного законопроекта – первый шаг на пути исправления ситуации. По этому принципу пошли ведущие международные державы, уверен, что мы также сможем изменить ситуацию.

    Проблема конфликта интересов и утечек инсайдерской информации хорошо знакома профессионалам и любителям спорта. Не так давно в ФНЛ были выявлены договорные матчи, в которых было замешано руководство одного из клубов. Но проблема носит не единичный характер. Принятием, к примеру, нового этического кодекса судей в футболе она не решается в полном объеме. Поэтому проект изменений в Закон о спорте, которые рассмотрены сегодня, направлены на противодействие противоправному влиянию на результаты официальных спортивных соревнований. Это касается и договорных матчей, и инсайдерской информации и предотвращения конфликта интересов», – сказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин

    • В этом году за договорные матчи «Чайка» была отправлена в ФНЛ-2.
    • Также в течение 2021 года судья Александр Шимарыгин был уличен в ставках на спорт.
    • За договорные матчи предусмотрена и уголовная ответственность.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8518

      САДЫЧОК 10 минут назад

      Договорняки были всегда ! Помню Андрющенко в Ска Ростове на Дону 3 гола в свои ворота забил с Гурией Ланчхути !

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      Рейтинг: +1104

      Smekaev 22 минуты назад

      Госдума планирует принять проект новой удавки всем владельцам частных клубов, чтобы на корню придушить всякое свободомыслие и независимость в футболе. Всю жизнь договорняки катали, и всем пофиг было, а тут решились! Еще скажут, что коррупция прямо пропорционально количеству вакцинированных снижается:)

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