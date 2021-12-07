Госдума планирует изменить закон «О спорте» в связи с увеличением договорных матчей

В Госдуме рассматривают проект «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» в части противодействия противоправному влиянию на результаты официальных спортивных соревнований. Он направлен на борьбу с договорными играми.

«К сожалению, последние годы череда договорных матчей растет, это касается разных видов спорта. Договорные матчи, манипуляции с судейством подрывают саму суть состязаний, вызывают раздражение и разочарование зрителей. Утрачивается дух честного соперничества, основы олимпийского движения. Это чувствуют не только профессиональные спортсмены, но и болельщики. Принятие данного законопроекта – первый шаг на пути исправления ситуации. По этому принципу пошли ведущие международные державы, уверен, что мы также сможем изменить ситуацию.

Проблема конфликта интересов и утечек инсайдерской информации хорошо знакома профессионалам и любителям спорта. Не так давно в ФНЛ были выявлены договорные матчи, в которых было замешано руководство одного из клубов. Но проблема носит не единичный характер. Принятием, к примеру, нового этического кодекса судей в футболе она не решается в полном объеме. Поэтому проект изменений в Закон о спорте, которые рассмотрены сегодня, направлены на противодействие противоправному влиянию на результаты официальных спортивных соревнований. Это касается и договорных матчей, и инсайдерской информации и предотвращения конфликта интересов», – сказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин