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  • Госдума планирует изменить закон «О спорте» в связи с увеличением договорных матчей

Госдума планирует изменить закон «О спорте» в связи с увеличением договорных матчей

7 декабря 2021, 18:04
3

В Госдуме рассматривают проект «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» в части противодействия противоправному влиянию на результаты официальных спортивных соревнований. Он направлен на борьбу с договорными играми.

«К сожалению, последние годы череда договорных матчей растет, это касается разных видов спорта. Договорные матчи, манипуляции с судейством подрывают саму суть состязаний, вызывают раздражение и разочарование зрителей. Утрачивается дух честного соперничества, основы олимпийского движения. Это чувствуют не только профессиональные спортсмены, но и болельщики. Принятие данного законопроекта – первый шаг на пути исправления ситуации. По этому принципу пошли ведущие международные державы, уверен, что мы также сможем изменить ситуацию.

Проблема конфликта интересов и утечек инсайдерской информации хорошо знакома профессионалам и любителям спорта. Не так давно в ФНЛ были выявлены договорные матчи, в которых было замешано руководство одного из клубов. Но проблема носит не единичный характер. Принятием, к примеру, нового этического кодекса судей в футболе она не решается в полном объеме. Поэтому проект изменений в Закон о спорте, которые рассмотрены сегодня, направлены на противодействие противоправному влиянию на результаты официальных спортивных соревнований. Это касается и договорных матчей, и инсайдерской информации и предотвращения конфликта интересов», – сказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин

  • В этом году за договорные матчи «Чайка» была отправлена в ФНЛ-2.
  • Также в течение 2021 года судья Александр Шимарыгин был уличен в ставках на спорт.
  • За договорные матчи предусмотрена и уголовная ответственность.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Smekaev
1638890715
Госдума планирует принять проект новой удавки всем владельцам частных клубов, чтобы на корню придушить всякое свободомыслие и независимость в футболе. Всю жизнь договорняки катали, и всем пофиг было, а тут решились! Еще скажут, что коррупция прямо пропорционально количеству вакцинированных снижается:)
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САДЫЧОК
1638891405
Договорняки были всегда ! Помню Андрющенко в Ска Ростове на Дону 3 гола в свои ворота забил с Гурией Ланчхути !
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Drapik
1638896877
ну так принимайте!
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