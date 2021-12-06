Кафанов: «Главным тренером быть не хотел. Так сложились обстоятельства»

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о своем назначении на занимаемый пост в конце октября.

– У вас были амбиции стать главным тренером или так сложились обстоятельства, а вы не стали им противиться и приняли предложение?

– Выбор в пользу тренерской карьеры сделал давно, и не жалею об этом. Но главным тренером быть не хотел. Сейчас так сложились обстоятельства. Меня попросил возглавить клуб президент Арташес Арутюнянц, и я, конечно же, согласился.

Я вообще оказался в «Ростове» только исключительно благодаря ему. В марте 2019 года покинул «Рубин» с желанием отдохнуть от любой работы, связанной с футболом. Но в этот момент мне позвонил Арташес Владимирович и пригласил в команду.

Я сначала ему ответил, что расстроен тем, что нас обманули в Казани, что нам не платили деньги полтора года, поэтому мне хотелось бы уйти в отпуск хотя бы до мая. Но он настоял на том, что нужно приезжать немедленно, и я приехал.

– Это был шаг для поддержки команды с вашей стороны?

– И команды, и персонально Арташеса Арутюнянца. Я хочу помочь именно ему.

– Вы возглавили «Ростов» после ухода двух тренеров в начале сезона. И это не говоря о том, что у команды были результаты, на которые едва ли рассчитывали болельщики и руководство клуба. Не боялись начинать работу в таких условиях?

– Страшно не было, потому что, как мне казалось, я знал, что в этой ситуации нужно делать. Если бы не знал, как поступать, не согласился бы стать главным тренером.

– У вас в голове в тот момент уже был какой-то чeткий план действий?

– Нет, но у меня есть богатый опыт. Сейчас идeт уже 19-й сезон в Премьер-лиге, так или иначе я участвовал в подготовке к примерно 700 матчам. За это время разные ситуации повторялись. Они были в играх, внутри команд.

Я видел, как в этих ситуация работали другие специалисты – Курбан Бердыев, Валерий Карпин. Жалко, что с Юрием Сeминым довелось мало поработать, но это тоже был ценный опыт.