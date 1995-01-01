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    Ваноли в течение двух недель прилетит в Москву. Он должен принять «Спартак»

    Итальянский тренер Паоло Ваноли вскоре появится в Москве. Планируется, что он возглавит «Спартак».

    «Ваноли приедет в Москву в течение следующих двух недель. В данный момент идeт процесс оформления визы. Примечательный момент: туристическую визу для итальянца оформляет не «Спартак», как это обычно происходит, а сторонняя компания», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    • Смена тренера в «Спартаке» может состояться 14 декабря.
    • Ваноли на взрослом профессиональном уровне самостоятельно не тренировал.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 09:42
    Комментарии5
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      Рейтинг: +23171

      vladimir-7 36 минут назад

      Вот и новый турист едет, вот только оформят ему туристическую
      визу в спартак и порядок. Руй поедет домой встречать Новый год, а потом поедет отдыхать на берег теплого моря, после изнурительной работы в спартаке. Однако, он дал поручение своему агенту, поискать в России клуб с финансами, типа Локомотива, Зенита, Краснодара и провести переговоры о возможном его назначении гл. тренером.

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      Рейтинг: +1708

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Любой тренер попавший в свинарник через год становится физруком. Стыдно за срамтак. Гыгыгы

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      Рейтинг: +27253

      silver29 1 час назад

      Может еще обойдется и он на Новый Год праздновать едет, ну на крайняк в ФК Химки.

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      Рейтинг: +23171

      vladimir-7 > silver29 33 минуты назад

      В клубе Химки, на содержание Руя, таких денег нет.

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      Рейтинг: +15251

      Garrincha58 1 час назад

      что Ваноли что Руёли какая хр..нь разница если у вас в команде косолапые

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