Ваноли в течение двух недель прилетит в Москву. Он должен принять «Спартак»

Итальянский тренер Паоло Ваноли вскоре появится в Москве. Планируется, что он возглавит «Спартак».

«Ваноли приедет в Москву в течение следующих двух недель. В данный момент идeт процесс оформления визы. Примечательный момент: туристическую визу для итальянца оформляет не «Спартак», как это обычно происходит, а сторонняя компания», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

Смена тренера в «Спартаке» может состояться 14 декабря.

Ваноли на взрослом профессиональном уровне самостоятельно не тренировал.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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