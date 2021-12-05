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  • Ваноли в течение двух недель прилетит в Москву. Он должен принять «Спартак»

Ваноли в течение двух недель прилетит в Москву. Он должен принять «Спартак»

5 декабря 2021, 09:42
6

Итальянский тренер Паоло Ваноли вскоре появится в Москве. Планируется, что он возглавит «Спартак».

«Ваноли приедет в Москву в течение следующих двух недель. В данный момент идeт процесс оформления визы. Примечательный момент: туристическую визу для итальянца оформляет не «Спартак», как это обычно происходит, а сторонняя компания», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

  • Смена тренера в «Спартаке» может состояться 14 декабря.
  • Ваноли на взрослом профессиональном уровне самостоятельно не тренировал.
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак
Комментарии (6)
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Garrincha58
1638686715
что Ваноли что Руёли какая хр..нь разница если у вас в команде косолапые
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vladimir-7
1638689739
Вот и новый турист едет, вот только оформят ему туристическую визу в спартак и порядок. Руй поедет домой встречать Новый год, а потом поедет отдыхать на берег теплого моря, после изнурительной работы в спартаке. Однако, он дал поручение своему агенту, поискать в России клуб с финансами, типа Локомотива, Зенита, Краснодара и провести переговоры о возможном его назначении гл. тренером.
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OOOVVV.
1638693885
Не везёт СпаМу с тренерами, и этот долго не задержится так как в его фамилии нет буквы " Р "( Зарема не примет))))).
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Валерий1965
1638727017
Где они таких тренеров находят?)))
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Hektor 84
1638732947
Кто это? Что за чучело едет? Кто его подобрал? Не лучше уж тогда оставить Руя до конца сезона. И уже летом назначить нового. Не понимаю как Ваноли вытащит Спартак да и еще с таким составом. Федун продай Спартак!!!
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