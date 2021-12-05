Ваноли в течение двух недель прилетит в Москву. Он должен принять «Спартак»

Итальянский тренер Паоло Ваноли вскоре появится в Москве. Планируется, что он возглавит «Спартак».
«Ваноли приедет в Москву в течение следующих двух недель. В данный момент идeт процесс оформления визы. Примечательный момент: туристическую визу для итальянца оформляет не «Спартак», как это обычно происходит, а сторонняя компания», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
- Смена тренера в «Спартаке» может состояться 14 декабря.
- Ваноли на взрослом профессиональном уровне самостоятельно не тренировал.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова