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Черчесов может возглавить «Антверпен»

4 декабря 2021, 09:17
17

В услугах бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова заинтересован бельгийский клуб.

По информации «СЭ», пригласить 58-летнего специалиста хочет «Антверпен». В команде он может заменить Брайана Приске.

Россиянину готовы платить 1,2 миллиона евро в год.

  • С июля Черчесов остается без работы после ухода из сборной.
  • «Антверпен» идет на 2-м месте в чемпионате Бельгии.
  • В групповом этапе ЛЕ бельгийцы набрали 2 очка в 5 турах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Бельгия. Про-Лига Антверпен Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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Atom2020
1638599236
А чо не 15 млн., как один футбольный агент вещал?
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Боцман59rus
1638599299
_ да похер
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Борисыч1
1638600283
Вот интересно, УБ полная бездарь и вот тебе - то его назначают ГТ на очень неплохой состав Динамо, то на Сборную России, теперь вот Антверпен. Везде обсирается по уши, везде полный хламарь - а никак не кончаются приглашения.
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jek718875
1638605237
На своей пресс-конференции,он говорил по- русски,его никто не понял,а как переводчик будет доносить его слова до игроков АНТВЕРПЕНА???
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vladimir-7
1638605316
Ну надоело Антверпену занимать 2-е место в чемпионате Бельгии, хотят, ну, где-нибудь, на 12-ом побывать, а туда попасть только можно с главным тренером С. Черчесовым, иначе не получается, ну никак.
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Дедуктор
1638605465
Великий клуб в топовой лиге приглашает великого тренера. Выиграть чемпионат Польши это покруче будет, чем куча наворованных хрюканами титулов. Серьезный чемпионат. Очень динамичный и конкурентный. Правда, в Бельгии титул взять будет еще сложнее. Там Брюгге мазу держит. Авторитет! Хотя, на пару с Сент-Жиллуаз`ом могут и отодвинуть Брюгге от кормушки. В общем, дерзай, Саламыч! Успехов!
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lipatov32
1638605861
Этому тренерищу, максимум ГАЗ-МЯС!!
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NewLife
1638606156
Глагол может в сочетании с "По информации «СЭ»" означает, что кто-то фантазирует. Также могли написать, что МОЖЕТ на луну полететь, а МОЖЕТ не полететь. Бомбардир, зачем засоряете свой сайт такой херней ?
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yurdin
1638606231
Ну что,Антверпен,ты попал! В этом случае месть подаётся с усами))
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Plyash
1638610156
Лучше бы его сборную Бельгии позвали тренировать,а то что-то она последнее время одна из лучших в Европе стала.Россию так в хвост и гриву поимела,при чабане,кстати. А руководство Антверпена кроме как самоубийцами,больше и назвать никак нельзя.
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