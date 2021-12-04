Черчесов может возглавить «Антверпен»

В услугах бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова заинтересован бельгийский клуб.

По информации «СЭ», пригласить 58-летнего специалиста хочет «Антверпен». В команде он может заменить Брайана Приске.

Россиянину готовы платить 1,2 миллиона евро в год.

С июля Черчесов остается без работы после ухода из сборной.

«Антверпен» идет на 2-м месте в чемпионате Бельгии.

В групповом этапе ЛЕ бельгийцы набрали 2 очка в 5 турах.

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