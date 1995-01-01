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    Черчесов может возглавить «Антверпен»

    В услугах бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова заинтересован бельгийский клуб.

    По информации «СЭ», пригласить 58-летнего специалиста хочет «Антверпен». В команде он может заменить Брайана Приске.

    Россиянину готовы платить 1,2 миллиона евро в год.

    • С июля Черчесов остается без работы после ухода из сборной.
    • «Антверпен» идет на 2-м месте в чемпионате Бельгии.
    • В групповом этапе ЛЕ бельгийцы набрали 2 очка в 5 турах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +26219

      Боцман59rus 2 минуты назад

      _ да похер

      0
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      Рейтинг: +1382

      Atom2020 3 минуты назад

      А чо не 15 млн., как один футбольный агент вещал?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      ДЫРЯВЫЕ 7 минут назад

      Одумайтесь господа!!!!

      0
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