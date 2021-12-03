АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Брентфорд» и поднялся на шестое место

В 14-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома выиграл у «Брентфорда» со счетом 2:0.

Хозяева вышли вперед благодаря автоголу Серхи Каньоса на 12-й минуте, а в середине второго тайма еще один мяч забил Хын-Мин Сон.

Набрав три очка, «Тоттенхэм» поднялся с девятого на шестое место в таблице АПЛ. «Брентфорд» идет на 12-й строчке.

Англия. АПЛ. 14-й тур

Тоттенхэм – Брентфорд – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Каньос, 12 (в свои ворота); 2:0 – Сон, 65.

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