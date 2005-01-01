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    АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Брентфорд» и поднялся на шестое место

    В 14-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома выиграл у «Брентфорда» со счетом 2:0.

    Хозяева вышли вперед благодаря автоголу Серхи Каньоса на 12-й минуте, а в середине второго тайма еще один мяч забил Хын-Мин Сон.

    Набрав три очка, «Тоттенхэм» поднялся с девятого на шестое место в таблице АПЛ. «Брентфорд» идет на 12-й строчке.

    Англия. АПЛ. 14-й тур

    Тоттенхэм – Брентфорд – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Каньос, 12 (в свои ворота); 2:0 – Сон, 65.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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