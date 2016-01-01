Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    Corriere della Sera: «Верона» – главный претендент на Алексея Миранчука

    «Верона» считается фаворитом в гонке за полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком.

    По информации Corriere della Sera, веронский клуб опережает «Дженоа» и «Торино» в борьбе за 26-летнего футболиста.

    • В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 9 матчах за «Аталанту».
    • Он не выходил в стартовом составе команды с 18 сентября.
    • Рыночная стоимость россиянина – 13,5 миллиона евро.

    Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Corriere della Sera

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:11
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4944

      Semenycch 1 час назад

      А ну вон пошли, налетели, вороны. Алексей возвращается в Россию!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +98

      ДЫРЯВЫЕ > Semenycch 1 час назад

      Куда в дырявый зенит???
      Лучша Генуа или Верона)))!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4944

      Semenycch > ДЫРЯВЫЕ 1 час назад

      Тебе, судя по нику, виднее!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91730
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68268
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru