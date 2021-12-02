Corriere della Sera: «Верона» – главный претендент на Алексея Миранчука

«Верона» считается фаворитом в гонке за полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком.

По информации Corriere della Sera, веронский клуб опережает «Дженоа» и «Торино» в борьбе за 26-летнего футболиста.

В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 9 матчах за «Аталанту».

Он не выходил в стартовом составе команды с 18 сентября.

Рыночная стоимость россиянина – 13,5 миллиона евро.

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