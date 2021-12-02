Газзаев: «Сборная России не имеет права пропускать чемпионат мира»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о предстоящих стыковых матчах отбора ЧМ-2022.

В полуфинале россияне дома встретятся с Польшей.

В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.

примет Швецию или Чехию. Игры состоятся 24 и 29 марта.

«Все перечисленные команды являются крепкими сборными. Везде есть игроки высокого европейского уровня. Противостояние с каждым соперником будет объективно непростым.

Но в любом случае цель должна быть одна – победа и попадание на чемпионат мира в Катаре. Более того, даже если бы нам попалась Италия или Португалия, сборная России обязана проходить дальше.

Потому что пропускать чемпионат мира мы не имеем права. Не надо заниматься подсчетом шансов – 50 процентов, 75 или 25. Нужно ставить одну-единственную цель – победа в стыках. Всеми силами стремиться к ней и верить в успех. Без правильного настроя никогда не добиться больших побед», – сказал Газзаев.