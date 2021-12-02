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  • Газзаев: «Сборная России не имеет права пропускать чемпионат мира»

Газзаев: «Сборная России не имеет права пропускать чемпионат мира»

2 декабря 2021, 19:35
4

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о предстоящих стыковых матчах отбора ЧМ-2022.

«Все перечисленные команды являются крепкими сборными. Везде есть игроки высокого европейского уровня. Противостояние с каждым соперником будет объективно непростым.

Но в любом случае цель должна быть одна – победа и попадание на чемпионат мира в Катаре. Более того, даже если бы нам попалась Италия или Португалия, сборная России обязана проходить дальше.

Потому что пропускать чемпионат мира мы не имеем права. Не надо заниматься подсчетом шансов – 50 процентов, 75 или 25. Нужно ставить одну-единственную цель – победа в стыках. Всеми силами стремиться к ней и верить в успех. Без правильного настроя никогда не добиться больших побед», – сказал Газзаев.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Газзаев Валерий
Комментарии (4)
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FanatSerj
1638466846
увы, но тут прав ни у кого нет, например Португалия или Италия пропустит этот ЧМ, хотя думаю там тоже самое разные деятели говорят и бьют себя пяткой по груди ))
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regbiN
1638481004
Ну раз Газзаев сказал, значит надо ехать )))
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Vitaga
1638497341
блин как путин прямо.... его загиб про олимпийские игры. балаболы. ***** бесит... воруют и учат жить. лозунги кидают. а дела в стране всё хуже и хуже
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zigbert
1638535456
Легко сказать. В приказном порядке победы не добьешься.
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