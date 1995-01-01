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    Газзаев: «Сборная России не имеет права пропускать чемпионат мира»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о предстоящих стыковых матчах отбора ЧМ-2022.

    «Все перечисленные команды являются крепкими сборными. Везде есть игроки высокого европейского уровня. Противостояние с каждым соперником будет объективно непростым.

    Но в любом случае цель должна быть одна – победа и попадание на чемпионат мира в Катаре. Более того, даже если бы нам попалась Италия или Португалия, сборная России обязана проходить дальше.

    Потому что пропускать чемпионат мира мы не имеем права. Не надо заниматься подсчетом шансов – 50 процентов, 75 или 25. Нужно ставить одну-единственную цель – победа в стыках. Всеми силами стремиться к ней и верить в успех. Без правильного настроя никогда не добиться больших побед», – сказал Газзаев.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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