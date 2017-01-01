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    Анчелотти: «Реал» не собирается никого подписывать зимой»

    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти совместно с руководством решил никого не подписывать зимой. При этом трансферы на выход не исключены.

    «Мне не очень нравятся январские трансферы. Если у нас есть игроки, желающие уйти, можем об этом подумать, но подписывать никого не собираемся. У нас достаточно футболистов, чтобы соревноваться до конца сезона», – сказал Анчелотти.

    • «Реал» лидирует в Примере.
    • У него самый дорогой состав в турнире.
    • В 23:00 по Москве «Реал» начнет матч против «Атлетика».

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6742

      серега кашин 30 минут назад

      значит все таки стоит ожидать каких либо преобретений

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