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    Мане: «Неприемлемо, что Эдуар Менди не попал даже в 30-ку в голосовании на «Золотой мяч»

    Полузащитник сборной Сенегала Садио Мане не понимает, почему его партнер Эдуар Менди не получил должного признания в голосовании на «Золотой мяч». Трофей был отдан Лионелю Месси.

    «Неприемлемо, что Менди не попал даже в 30-ку. Я не понимаю этого», – сказал Мане.

    • Менди занял 2-е место в премии имени Льва Яшина как лучшему вратарю года. 1-е место досталось Джанлуиджи Доннарумме.
    • Мане и Менди зимой выступят на Кубке Африки.
    • Менди – лучший вратарь сезона АПЛ по сухим матчам (7).

    Кроос: «Золотой мяч» должен был получить Бензема»

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    Источник: твиттер Фрэнка Халида

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8628

      Alekxei Z. 3 минуты назад

      А что так важно попадание в 3-ий десяток ?

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      Рейтинг: +6491

      Томик 24 минуты назад

      Ну это уже давно ожидаемо. В следующем сезоне, после такого вручения "мяча" Месси, придется им вручить мяч какому-никакому нигге. Всё равно кому из них. А может быть и не одному.

      0
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      Рейтинг: +11896

      Cleaner 47 минут назад

      Мане пиарит Менди...)))

      0
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