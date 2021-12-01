Мане: «Неприемлемо, что Эдуар Менди не попал даже в 30-ку в голосовании на «Золотой мяч»

Полузащитник сборной Сенегала Садио Мане не понимает, почему его партнер Эдуар Менди не получил должного признания в голосовании на «Золотой мяч». Трофей был отдан Лионелю Месси.

«Неприемлемо, что Менди не попал даже в 30-ку. Я не понимаю этого», – сказал Мане.

Менди занял 2-е место в премии имени Льва Яшина как лучшему вратарю года. 1-е место досталось Джанлуиджи Доннарумме .

как лучшему вратарю года. 1-е место досталось . Мане и Менди зимой выступят на Кубке Африки.

Менди – лучший вратарь сезона АПЛ по сухим матчам (7).

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