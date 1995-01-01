Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    «Крылья Советов» продлили контракт с Зиньковским на два года

    Полузащитник Антон Зиньковский продлил истекающий в декабре контракт с «Крыльями Советов» на два года.

    «Я счастлив, что нам удалось договориться. «Крылья Советов» – мой дом, мне очень комфортно здесь. Все видят, что команда прогрессирует и демонстрирует красивый футбол, и это не может не радовать.

    Хочу сказать спасибо болельщикам, которые меня всегда поддерживают, руководству клуба и тренерскому штабу за то, что они в меня верят. Постараюсь оправдать это доверие», – цитирует Зиньковского пресс-служба клуба.

    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 16 матчах РПЛ.
    • 25-летний игрок оценивается в 2,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +322

      чаппай 42 минуты назад

      Готовят к продаже((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4872

      Semenycch 1 час назад

      Значит бесплатно другие клубы в ближайшее время его не получат.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91686
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68267
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru