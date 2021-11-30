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«Крылья Советов» продлили контракт с Зиньковским на два года

30 ноября 2021, 20:58
1

Полузащитник Антон Зиньковский продлил истекающий в декабре контракт с «Крыльями Советов» на два года.

«Я счастлив, что нам удалось договориться. «Крылья Советов» – мой дом, мне очень комфортно здесь. Все видят, что команда прогрессирует и демонстрирует красивый футбол, и это не может не радовать.

Хочу сказать спасибо болельщикам, которые меня всегда поддерживают, руководству клуба и тренерскому штабу за то, что они в меня верят. Постараюсь оправдать это доверие», – цитирует Зиньковского пресс-служба клуба.

  • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 16 матчах РПЛ.
  • 25-летний игрок оценивается в 2,5 миллиона евро.

Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зиньковский Антон
Комментарии (1)
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rash1959
1638342896
Наверно отступных немеряно прописано. Теперь подъёмных для себя не выбьет. Через год-два потеряет себя в крыльях и стухнет там. Уходить должен сейчас, уму-разуму набираться.
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