«Крылья Советов» продлили контракт с Зиньковским на два года

Полузащитник Антон Зиньковский продлил истекающий в декабре контракт с «Крыльями Советов» на два года.

«Я счастлив, что нам удалось договориться. «Крылья Советов» – мой дом, мне очень комфортно здесь. Все видят, что команда прогрессирует и демонстрирует красивый футбол, и это не может не радовать.

Хочу сказать спасибо болельщикам, которые меня всегда поддерживают, руководству клуба и тренерскому штабу за то, что они в меня верят. Постараюсь оправдать это доверие», – цитирует Зиньковского пресс-служба клуба.