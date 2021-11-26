«Локомотив» выйдет в стыки Лиги конференций, если обыграет «Марсель» на выезде

«Локомотив» сохраняет шансы на выход в евровесну после разгромного поражения от «Лацио» (0:3) в 5-м туре группового этапа Лги Европы.

Столичный клуб может выйти в стыковые матчи Лиги конференций с третьего места в группе Е, если победит «Марсель» на выезде в заключительном туре группового этапа ЛЕ.

«Галатасарай» и «Лацио», соперники «Локомотива» и «Марселя по группе, уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы.