«Локомотив» выйдет в стыки Лиги конференций, если обыграет «Марсель» на выезде

Кто обыгрывать будет, все на карточках и в больничках. 17-летние пацаны?
«Локомотив» сохраняет шансы на выход в евровесну после разгромного поражения от «Лацио» (0:3) в 5-м туре группового этапа Лги Европы.
Столичный клуб может выйти в стыковые матчи Лиги конференций с третьего места в группе Е, если победит «Марсель» на выезде в заключительном туре группового этапа ЛЕ.
«Галатасарай» и «Лацио», соперники «Локомотива» и «Марселя по группе, уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы.
- «Локо» набрал 2 очка на групповом этапе ЛЕ.
- В активе «Марселя» 4 балла.
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