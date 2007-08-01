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    «Локомотив» выйдет в стыки Лиги конференций, если обыграет «Марсель» на выезде

    «Локомотив» сохраняет шансы на выход в евровесну после разгромного поражения от «Лацио» (0:3) в 5-м туре группового этапа Лги Европы.

    Столичный клуб может выйти в стыковые матчи Лиги конференций с третьего места в группе Е, если победит «Марсель» на выезде в заключительном туре группового этапа ЛЕ.

    «Галатасарай» и «Лацио», соперники «Локомотива» и «Марселя по группе, уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы.

    • «Локо» набрал 2 очка на групповом этапе ЛЕ.
    • В активе «Марселя» 4 балла.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии20
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      Рейтинг: +14598

      paracetamol 10 минут назад

      Кто обыгрывать будет, все на карточках и в больничках. 17-летние пацаны?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      yutf87 14 минут назад

      Есть тема пацаны!
      На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
      потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

      0
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      Рейтинг: +11725

      Cleaner 21 минуту назад

      «Локомотив» обыграет «Марсель» на выезде? РЖУ не могу!!!

      1
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      Рейтинг: +29973

      VVM1964 > Cleaner 16 минут назад

      Ну Спартак то смог обыграть Наполи , это футбол - тут и не такие чудеса происходят , наверное за это мы его и любим )

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      Рейтинг: +15126

      Garrincha58 > Cleaner 16 минут назад

      РЖДу не могут!!! гуд гуд....

      0
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      Рейтинг: +14598

      paracetamol > Cleaner 9 минут назад

      Плакать надо, а не ржать!

      0
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      Рейтинг: +599

      Форвард 79 30 минут назад

      Практическии не реально, но все возможно

      1
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      Рейтинг: +3707

      R_a_i_n 58 минут назад

      С этим долбаным лимитом все наши команды в .опе! Ни одного Российского сильного футболиста нету у нас. Вот где позор.

      1
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      Рейтинг: +14598

      paracetamol > R_a_i_n 9 минут назад

      Есть, Дзюба например!

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      Рейтинг: +3707

      R_a_i_n > paracetamol 6 минут назад

      Ну не смешно!!!

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      Рейтинг: +26854

      silver29 1 час назад

      Больше верится, что на НГ билеты на поезд подешевеют ((((

      2
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      Рейтинг: +11725

      Cleaner > silver29 19 минут назад

      Вообще то на Новый год, то есть 1 января, ВСЕГДА билеты на поезд продаются за 50% от обычной цены!..)))

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      Рейтинг: +59

      Беспонтий 1 час назад

      сие маловероятно
      пора рацеплять вагоны и снова гнать поезд
      на сортировочную станцию

      1
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      Рейтинг: +26169

      Боцман59rus 1 час назад

      _ скорее в России пенсионный возраст понизят, чем Локо, или Зенит победят на выезде.

      3
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      Рейтинг: +11725

      Cleaner > Боцман59rus 17 минут назад

      Зенит МОЖЕТ победить на выезде.

      1
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      Рейтинг: +15126

      Garrincha58 > Cleaner 15 минут назад

      кого????

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      Рейтинг: +2558

      Nerlinger 1 час назад

      В стыки ПерДива ?

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      Рейтинг: +32352

      zra78 > Nerlinger 1 час назад

      К коням не пойдём...

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      Рейтинг: +11725

      Cleaner > zra78 16 минут назад

      Конечно не пойдете. Вы НАПРЯМУЮ в ФНЛ выйдите!..)))

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      Рейтинг: +378

      Solist345345 1 час назад

      Те ещё перспективы

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