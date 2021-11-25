Лига конференций. «Тоттенхэм» потерпел первое поражение при Конте, уступив словенской «Муре»

В пятом туре группового этапа Лиги конференций «Тоттенхэм» в гостях проиграл «Муре» со счетом 1:2.

Лондонцы потерпели первое поражение после назначения Антонио Конте на пост главного тренера.

Английская команда с 32-й минуты играла вдесятером после удаления Райана Сессеньона.

«Тоттенхэм» остался на втором месте в группе, но потерял шансы выйти на первую строчку. «Мура», несмотря на победу, все еще последняя в квартете.

Лига конференций. Групповой этап. 5-й тур

Мура (Словения) – Тоттенхэм (Англия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Хорват, 11; 1:1 – Кейн, 72; 2:1 – Мароша, 90+5.

Удаление: нет – Сессеньон, 32.

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