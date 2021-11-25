Лига конференций. «Тоттенхэм» потерпел первое поражение при Конте, уступив словенской «Муре»

Я не смотрел игру, только голы в записи увидел, со вторым Муре очень повезло, заслуженно или нет, не знаю. Но посмотрел протокол, и увидел, что Тотнэм играл полуторным составом, а это все говорит об отношении команды к турниру ЛК. Так что нечему особо удивляться.
В пятом туре группового этапа Лиги конференций «Тоттенхэм» в гостях проиграл «Муре» со счетом 1:2.
Лондонцы потерпели первое поражение после назначения Антонио Конте на пост главного тренера.
Английская команда с 32-й минуты играла вдесятером после удаления Райана Сессеньона.
«Тоттенхэм» остался на втором месте в группе, но потерял шансы выйти на первую строчку. «Мура», несмотря на победу, все еще последняя в квартете.
Лига конференций. Групповой этап. 4-й тур
Мура (Словения) – Тоттенхэм (Англия) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Хорват, 11; 1:1 – Кейн, 72; 2:1 – Мароша, 90+5.
Удаление: нет – Сессеньон, 32.