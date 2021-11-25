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    Лига конференций. «Тоттенхэм» потерпел первое поражение при Конте, уступив словенской «Муре»

    В пятом туре группового этапа Лиги конференций «Тоттенхэм» в гостях проиграл «Муре» со счетом 1:2.

    Лондонцы потерпели первое поражение после назначения Антонио Конте на пост главного тренера.

    Английская команда с 32-й минуты играла вдесятером после удаления Райана Сессеньона.

    «Тоттенхэм» остался на втором месте в группе, но потерял шансы выйти на первую строчку. «Мура», несмотря на победу, все еще последняя в квартете.

    Лига конференций. Групповой этап. 4-й тур

    Мура (Словения) – Тоттенхэм (Англия) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хорват, 11; 1:1 – Кейн, 72; 2:1 – Мароша, 90+5.

    Удаление: нет – Сессеньон, 32.

    Календарь Лиги конференций

    Результаты Лиги конференций

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    25.11.2021 22:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10474

      Вомбат 1 минуту назад

      Я не смотрел игру, только голы в записи увидел, со вторым Муре очень повезло, заслуженно или нет, не знаю. Но посмотрел протокол, и увидел, что Тотнэм играл полуторным составом, а это все говорит об отношении команды к турниру ЛК. Так что нечему особо удивляться.

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      Рейтинг: +2194

      Радио1000шумеров 24 минуты назад

      Да уж, какой-то муре проиграть)

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      Рейтинг: +14582

      paracetamol 55 минут назад

      Обделались по-полной! А вроде старались...

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      Рейтинг: +3989

      FENIX-SL 1 час назад

      это лишнее напоминание того, что чудеса случаются
      и спартак просто обыграл наполи..от этого не став норм клубом все равно

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