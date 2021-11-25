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  • Матыцин: «Перед сборной России стоит задача выйти на ЧМ-2022, какие бы соперники ни достались в стыках»

Матыцин: «Перед сборной России стоит задача выйти на ЧМ-2022, какие бы соперники ни достались в стыках»

25 ноября 2021, 19:33
6

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о перспективах сборной России в стыковых матчах отбора ЧМ-2022.

«Мы надеемся, что у сборной России по футболу есть потенциал. Какие бы соперники ни достались нам в результате жеребьевки, у нас стоит задача выйти в финальную часть чемпионата мира.

Она поставлена главному тренеру и команде, ее понимает РФС. Надеюсь, все обозначенные мною партнеры не подведут российских болельщиков», – сказал Матыцин.

  • Жеребьевка стыков состоится в пятницу, 26 ноября, в 19:00 мск.
  • Матчи запланированы на март 2022 года.
  • Только 3 из 12 сборных получат путевки на ЧМ.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (6)
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Бухбух
1637858795
Так рассуждают все 12 сборных. Откровенно говоря, шансов почти нет, если только судьи не помогут, как в Мальме. Карпин не умеет играть самые важные матчи, как в Хорватии, например.
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portero
1637871067
Ох общался я с замом Матыциным, правда не Олегом на предмет как правильно деньги перевести и акты выполненных работ состряпать. А то у нас тут некоторые думают что чемоданами носят...
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моэм
1637905081
Этот чинуша передёргивает видимо уже на "автомате" ...Карпину задача была поставлена выйти в стыки и контракт под это заключили всего на 9 месяцев со смешной суммой на троих в 700 тыс. ... стыки Карпин "родил " т.е задачу поставленную выполнил...теперь если уж хочешь поставить новую задачу уже выхода на ЧМ , нужен новый контракт... и как уже оправдавшему доверие , минимум на 3 года ... Черчесову то на фоне постоянных проигрышей "товарняков" сразу "выкатили" контракт на 5 лет и дали больше 200 000 000 в год...а не нужен Карпин скажи честно ; а не пошёл бы ты Валера вместе с Писаревым и Онопко подальше.
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Edward52
1637951650
Если будут играть как в последний раз, вполне могут выиграть у Польши дома и у Чехии в гостях. Удачи.
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