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    Матыцин: «Перед сборной России стоит задача выйти на ЧМ-2022, какие бы соперники ни достались в стыках»

    Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о перспективах сборной России в стыковых матчах отбора ЧМ-2022.

    «Мы надеемся, что у сборной России по футболу есть потенциал. Какие бы соперники ни достались нам в результате жеребьевки, у нас стоит задача выйти в финальную часть чемпионата мира.

    Она поставлена главному тренеру и команде, ее понимает РФС. Надеюсь, все обозначенные мною партнеры не подведут российских болельщиков», – сказал Матыцин.

    • Жеребьевка стыков состоится в пятницу, 26 ноября, в 19:00 мск.
    • Матчи запланированы на март 2022 года.
    • Только 3 из 12 сборных получат путевки на ЧМ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2818

      Бухбух 3 минуты назад

      Так рассуждают все 12 сборных. Откровенно говоря, шансов почти нет, если только судьи не помогут, как в Мальме. Карпин не умеет играть самые важные матчи, как в Хорватии, например.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4732

      Semenycch 14 минут назад

      Олег Матыцин, ели ты действительно хочешь, чтобы сборная России поехала в Катар, то нужно менять главного тренера. С прежним шансов нет!

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