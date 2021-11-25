Матыцин: «Перед сборной России стоит задача выйти на ЧМ-2022, какие бы соперники ни достались в стыках»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о перспективах сборной России в стыковых матчах отбора ЧМ-2022.

«Мы надеемся, что у сборной России по футболу есть потенциал. Какие бы соперники ни достались нам в результате жеребьевки, у нас стоит задача выйти в финальную часть чемпионата мира.

Она поставлена главному тренеру и команде, ее понимает РФС. Надеюсь, все обозначенные мною партнеры не подведут российских болельщиков», – сказал Матыцин.