Матыцин: «Перед сборной России стоит задача выйти на ЧМ-2022, какие бы соперники ни достались в стыках»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о перспективах сборной России в стыковых матчах отбора ЧМ-2022.
«Мы надеемся, что у сборной России по футболу есть потенциал. Какие бы соперники ни достались нам в результате жеребьевки, у нас стоит задача выйти в финальную часть чемпионата мира.
Она поставлена главному тренеру и команде, ее понимает РФС. Надеюсь, все обозначенные мною партнеры не подведут российских болельщиков», – сказал Матыцин.
- Жеребьевка стыков состоится в пятницу, 26 ноября, в 19:00 мск.
- Матчи запланированы на март 2022 года.
- Только 3 из 12 сборных получат путевки на ЧМ.
Источник: «Р-Спорт»