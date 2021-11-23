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  • Football Italia: Саншеш близок к переходу в «Милан» в качестве свободного агента

Football Italia: Саншеш близок к переходу в «Милан» в качестве свободного агента

23 ноября 2021, 09:52

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может сменить клуб.

По информации Football Italia, 24-летний португалец близок к переходу в «Милан» летом в качестве свободного агента.

«Милан» – большой клуб с историей. Мне нравится эта команда.

Я разговаривал с агентом и знаю, какие клубы мной интересуются, а какие нет. Я знаю, что готов к переходу. Рассмотрю предложение, если оно поступит», – прокомментировал интерес «Милана» Саншеш.

  • Саншеш – чемпион Европы 2016 года.
  • 24-летний игрок стоит 30 миллионов евро.
  • В сезоне Лиги 1 Саншеш провел 6 матчей, сделал ассист.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Франция. Лига 1 Лилль Милан Саншеш Ренату
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