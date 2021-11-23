Football Italia: Саншеш близок к переходу в «Милан» в качестве свободного агента

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может сменить клуб.

По информации Football Italia, 24-летний португалец близок к переходу в «Милан» летом в качестве свободного агента.

«Милан» – большой клуб с историей. Мне нравится эта команда.

Я разговаривал с агентом и знаю, какие клубы мной интересуются, а какие нет. Я знаю, что готов к переходу. Рассмотрю предложение, если оно поступит», – прокомментировал интерес «Милана» Саншеш.