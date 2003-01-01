Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Football Italia: Саншеш близок к переходу в «Милан» в качестве свободного агента

    Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может сменить клуб.

    По информации Football Italia, 24-летний португалец близок к переходу в «Милан» летом в качестве свободного агента.

    «Милан» – большой клуб с историей. Мне нравится эта команда.

    Я разговаривал с агентом и знаю, какие клубы мной интересуются, а какие нет. Я знаю, что готов к переходу. Рассмотрю предложение, если оно поступит», – прокомментировал интерес «Милана» Саншеш.

    • Саншеш – чемпион Европы 2016 года.
    • 24-летний игрок стоит 30 миллионов евро.
    • В сезоне Лиги 1 Саншеш провел 6 матчей, сделал ассист.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:52
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91378
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68186
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru