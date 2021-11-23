Президент «Урала» Иванов: «Нам выгоднее играть без зрителей»

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему у клуба есть финансовые проблемы.

«Клуб за все платит, а нам никто не платит. Мы знаем, как зарабатываются деньги на футболе. Это трансферы, билеты, телевидение. Последние, к большому сожалению, нам два месяца не платят.

Со следующего года должен быть новый ТВ-контракт. Если все сложится, то клуб только на телевизионном соглашении сможет заработать около 400 миллионов. Это большие деньги для нас, чуть меньше половины бюджета. Но это со следующего сезона.

Далее – билеты. Их, понятно, нет. А мы за каждый матч платим деньги. Охрана, скорая, обслуживание стадиона. Если так смотреть, то нам выгоднее играть без зрителей.

Мы бы закрывали весь стадион для игры двух команд. Но мы так не можем поступить с людьми. Они идут, покупают билеты, абонементы. Мы любим своих болельщиков», – сказал Иванов.