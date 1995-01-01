Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Президент «Урала» Иванов: «Нам выгоднее играть без зрителей»

    Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему у клуба есть финансовые проблемы.

    «Клуб за все платит, а нам никто не платит. Мы знаем, как зарабатываются деньги на футболе. Это трансферы, билеты, телевидение. Последние, к большому сожалению, нам два месяца не платят.

    Со следующего года должен быть новый ТВ-контракт. Если все сложится, то клуб только на телевизионном соглашении сможет заработать около 400 миллионов. Это большие деньги для нас, чуть меньше половины бюджета. Но это со следующего сезона.

    Далее – билеты. Их, понятно, нет. А мы за каждый матч платим деньги. Охрана, скорая, обслуживание стадиона. Если так смотреть, то нам выгоднее играть без зрителей.

    Мы бы закрывали весь стадион для игры двух команд. Но мы так не можем поступить с людьми. Они идут, покупают билеты, абонементы. Мы любим своих болельщиков», – сказал Иванов.

    • «Урал» набрал 12 очков в 15 турах РПЛ.
    • Команда занимает последнее место в таблице лиги.
    • Иванов руководит клубом с весны 2003 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Облгазета»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91347
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68183
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru