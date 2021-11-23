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  • Президент «Урала» Иванов: «Нам выгоднее играть без зрителей»

Президент «Урала» Иванов: «Нам выгоднее играть без зрителей»

23 ноября 2021, 07:25
5

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему у клуба есть финансовые проблемы.

«Клуб за все платит, а нам никто не платит. Мы знаем, как зарабатываются деньги на футболе. Это трансферы, билеты, телевидение. Последние, к большому сожалению, нам два месяца не платят.

Со следующего года должен быть новый ТВ-контракт. Если все сложится, то клуб только на телевизионном соглашении сможет заработать около 400 миллионов. Это большие деньги для нас, чуть меньше половины бюджета. Но это со следующего сезона.

Далее – билеты. Их, понятно, нет. А мы за каждый матч платим деньги. Охрана, скорая, обслуживание стадиона. Если так смотреть, то нам выгоднее играть без зрителей.

Мы бы закрывали весь стадион для игры двух команд. Но мы так не можем поступить с людьми. Они идут, покупают билеты, абонементы. Мы любим своих болельщиков», – сказал Иванов.

  • «Урал» набрал 12 очков в 15 турах РПЛ.
  • Команда занимает последнее место в таблице лиги.
  • Иванов руководит клубом с весны 2003 года.

Источник: «Облгазета»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (5)
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MX chita
1637643271
Мы любим своих болельщиков, но с.ка на них не заработаешь
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Павелий
1637655834
А всему российскому футболу выгоднее жить без Г. Иванова!
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paracetamol
1637660970
Какая-то странная арифметика у Иванова. Лярд бюджет, а место последнее, и зрителей ему не надо!
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zigbert
1637675563
Ну и играй те тогда без зрителей. Чего прибедняться.
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