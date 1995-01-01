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    Шевченко – о поражении от «Ромы» в дебютной игре: «В последние десять минут у нас просто закончились силы»

    Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал результат матча с «Ромой».

    • В игре 13-го тура Серии А римляне победили со счетом 2:0.
    • Оба гола были забиты после 80-й минуты.
    • Для Шевченко эта встреча стала дебютной во главе «Дженоа».

    «Знал, что матч будет очень сложным. Нам не хватало многих игроков, еще часть футболистов была не в полной готовности. Ребята отдали все, но в последние десять минут у нас просто закончились силы.

    Я увидел сплоченность и единство, игроки держали соперника в напряжении и боролись за каждый мяч. Чего нам не хватало, так это умения контролировать игру. Это только начало, нам нужно многое улучшить, и мы это понимаем», – сказал Шевченко.

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    Источник: Football Italia

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