Шевченко – о поражении от «Ромы» в дебютной игре: «В последние десять минут у нас просто закончились силы»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал результат матча с «Ромой».

В игре 13-го тура Серии А римляне победили со счетом 2:0.

Оба гола были забиты после 80-й минуты.

Для Шевченко эта встреча стала дебютной во главе «Дженоа».

«Знал, что матч будет очень сложным. Нам не хватало многих игроков, еще часть футболистов была не в полной готовности. Ребята отдали все, но в последние десять минут у нас просто закончились силы.

Я увидел сплоченность и единство, игроки держали соперника в напряжении и боролись за каждый мяч. Чего нам не хватало, так это умения контролировать игру. Это только начало, нам нужно многое улучшить, и мы это понимаем», – сказал Шевченко.