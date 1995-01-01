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    Де Хеа в 1-м тайме матча с «Уотфордом» отразил 2 удара с пенальти

    В эти минуты проходит матч 12-го тура АПЛ между «Уотфордом» и «Манчестер Юнайтед». Вратарь гостей Давид Де Хеа в течение первого тайма справился с двумя ударами с 11 метров.

    На восьмой минуте Исмаила Сарр пробил с точки – удар отразил Де Хеа. С добивания «Уотфорд» забил, но рефери после видеопомощи решил, что 11-метровый нужно перебить. К мячу подошел вновь Сарр, и вновь испанский голкипер не позволил забить.

    • К перерыву «Манчестер Юнайтед» уступает 0:2.
    • Сарр на 44-й минуте забил с игры.
    • В случае поражения манчестерцы могут опуститься на 8-е место в таблице.

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    Источник: Бомбардир.ру

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