Де Хеа в 1-м тайме матча с «Уотфордом» отразил 2 удара с пенальти

В эти минуты проходит матч 12-го тура АПЛ между «Уотфордом» и «Манчестер Юнайтед». Вратарь гостей Давид Де Хеа в течение первого тайма справился с двумя ударами с 11 метров.

На восьмой минуте Исмаила Сарр пробил с точки – удар отразил Де Хеа. С добивания «Уотфорд» забил, но рефери после видеопомощи решил, что 11-метровый нужно перебить. К мячу подошел вновь Сарр, и вновь испанский голкипер не позволил забить.