Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Вы лучшие!» Оздоев поблагодарил медицинский штаб «Зенита» после восстановления от травмы

«Вы лучшие!» Оздоев поблагодарил медицинский штаб «Зенита» после восстановления от травмы

19 ноября 2021, 23:47
2

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев сыграл впервые за 118 дней – он восстанавливался от травмы. Игрок вышел на замену в матче 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1).

«В первую очередь хотел бы поблагодарить весь медицинский штаб «Зенита». Михаила Юрьевича Гришина – он очень сильно повлиял на то, что восстановление проходило без операции, очень ему благодарен. Не знаю, как передать, то, что он сделал для меня.

Также хотел сказать большое спасибо Марии Юрьевне Буровой, которая терпела меня, всегда была рядом и внесла очень большой вклад в мое восстановление, чтобы я вышел на поле как можно скорее. Также хотел бы поблагодарить врачей и реабилитологов из Германии, которые помогали, с которыми восстанавливаться было легче. Вагнер Шефлер, Фабиан Торстен – спасибо большое.

Спасибо всем, кто был рядом и всегда помогал. В первую очередь я должен благодарить наш медицинский штаб. Вы лучшие – спасибо большое!» – сказал Оздоев.

  • «Зенит» – чемпион первого круга сезона РПЛ.
  • 23 ноября в Лиге чемпионов «Зенит» встретится с «Мальме».
  • Следующий соперник по РПЛ – ЦСКА (28 ноября).

«Зенит» – о разгроме «Нижнего Новгорода»: «Громкая и яркая победа!»

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1637355846
_ овце,ё,п видимо на эмоциях и очень благодарен,Русским людям в белых халатах, за хорошие и бесплатные таблетки
Ответить
САДЫЧОК
1637392939
Видимо хороший человек-но , очень слабый футболист !
Ответить
Главные новости
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
1
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
5
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
3
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
5
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
13
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
10
Все новости
Все новости
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
5
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
13
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
2
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
10
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
1
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
28
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
14
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
6
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
11
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+