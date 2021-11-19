«Вы лучшие!» Оздоев поблагодарил медицинский штаб «Зенита» после восстановления от травмы

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев сыграл впервые за 118 дней – он восстанавливался от травмы. Игрок вышел на замену в матче 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1).

«В первую очередь хотел бы поблагодарить весь медицинский штаб «Зенита». Михаила Юрьевича Гришина – он очень сильно повлиял на то, что восстановление проходило без операции, очень ему благодарен. Не знаю, как передать, то, что он сделал для меня.

Также хотел сказать большое спасибо Марии Юрьевне Буровой, которая терпела меня, всегда была рядом и внесла очень большой вклад в мое восстановление, чтобы я вышел на поле как можно скорее. Также хотел бы поблагодарить врачей и реабилитологов из Германии, которые помогали, с которыми восстанавливаться было легче. Вагнер Шефлер, Фабиан Торстен – спасибо большое.

Спасибо всем, кто был рядом и всегда помогал. В первую очередь я должен благодарить наш медицинский штаб. Вы лучшие – спасибо большое!» – сказал Оздоев.

«Зенит» – чемпион первого круга сезона РПЛ.

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