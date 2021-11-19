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  • Главные новости дня. Черевченко вернулся в «Химки», Мхитарян зимой может перейти в РПЛ

Главные новости дня. Черевченко вернулся в «Химки», Мхитарян зимой может перейти в РПЛ

19 ноября 2021, 23:26
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Табарес покинул сборную Уругвая после 15 лет работы.

Мхитарян зимой может перейти в клуб РПЛ.

Олич: «В ЦСКА мне пришлось воевать с Бабаевым и остальными. Им хотелось поставить своих людей, а тут я».

На Промеса выдадут Европейский ордер на арест, если он не явится в суд и будет осужден. Россия вряд ли выдаст его Нидерландам.

Marca: Алвес будет получать в «Барселоне» 155 тысяч в год. Это минимальная зарплата в Примере.

Ракицкий: «Спартак» для «Зенита» не конкурент».

«Урал» готов зимой арендовать Дзюбу.

Дмитрия Комбарова пригласили на просмотр в «Велес».

Черевченко: «Могу подтвердить, что вернулся в «Химки». Тренерский штаб будет прежним».

AS: президент «Барселоны» сообщил окружению о планах подписать Мбаппе.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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Вомбат
1637355255
Кому Мхитарян нужен в РПЛ? Предыдущий сезон был его лебединой песней. В этом он уже никакой. В 34 года на высоком уровне могут играть далеко не все футболисты. Ибрагимович, Скоулз, Гиггз -- удивительные исключения. Мхитарян нет. Если он хочет играть и много получать, ему надо в пешеходный чемпионат. В Катар, в Саудовскую Аравию, в Казахстан.
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