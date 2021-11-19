Главные новости дня. Черевченко вернулся в «Химки», Мхитарян зимой может перейти в РПЛ

Кому Мхитарян нужен в РПЛ? Предыдущий сезон был его лебединой песней. В этом он уже никакой. В 34 года на высоком уровне могут играть далеко не все футболисты. Ибрагимович, Скоулз, Гиггз -- удивительные исключения. Мхитарян нет. Если он хочет играть и много получать, ему надо в пешеходный чемпионат. В Катар, в Саудовскую Аравию, в Казахстан.
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