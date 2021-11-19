Черевченко: «Могу подтвердить, что вернулся в «Химки». Тренерский штаб будет прежним»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко во второй раз возглавил команду.

47-летний специалист объявил о своем возвращении в подмосковный клуб вместе с штабом.

«Да, могу подтвердить, что вернулся в «Химки». Тренерский штаб будет прежним: Игорь Семшов и Валерий Климов войдут в него», – сказал тренер.