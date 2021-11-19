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    Черевченко: «Могу подтвердить, что вернулся в «Химки». Тренерский штаб будет прежним»

    Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко во второй раз возглавил команду.

    47-летний специалист объявил о своем возвращении в подмосковный клуб вместе с штабом.

    «Да, могу подтвердить, что вернулся в «Химки». Тренерский штаб будет прежним: Игорь Семшов и Валерий Климов войдут в него», – сказал тренер.

    • Черевченко возглавлял команду с сентября 2020 года.
    • Его отправили в отставку 25 октября.
    • «Химки» после смены тренера опустились с 14-го на 15-е место в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии9
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      Рейтинг: +721

      OOOVVV. 16 минут назад

      Хорошая и обнадёживающая для Химок новость,
      Старый друг лучше новых двух ))).

      1
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      Рейтинг: +9609

      Fusballer 30 минут назад

      Что это было?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17491

      derrik2000 37 минут назад

      Круговорот Черевченко в Подмосковье.
      )))
      А могли бы в своё время и с Юраном договориться, будь администрация района умнее.
      Нет!
      Послушали Федуна.
      Теперь получайте.
      А Юран вместе со СКА-Энергией выйдет в следующем сезоне в РПЛ и будет ДРАТЬ Химки. как сидорову козу.
      Если Химки в стыковых матчах не вылетят в фНЛ.
      Хорошую командочку в своё время Юран тренировал.
      А осталось от неё при "умелом и дальновидном руководстве" района одни воспоминания. ((

      2
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      Рейтинг: +2251

      Блямба 56 минут назад

      Прямо Кутузов.

      1
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      ...
      Рейтинг: +38241

      Project Бабангида > Блямба 50 минут назад

      это который в химкинском лесу французский полисадник вырубил и всё дубами засадил?
      извини если не впопад. просто у нас учитель физкультуры географию преподавал

      1
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      Рейтинг: +1312

      Тазит > Project Бабангида 47 минут назад

      А историю Евгений Петросян?

      0
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      Рейтинг: +2251

      Блямба > Project Бабангида 45 минут назад

      ..это который Москву просрал,дождался пока французы сдриснут
      и прихромал как ни в чём не бывало..

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      Рейтинг: +38241

      Project Бабангида > Тазит 41 минуту назад

      да нет..Регина Дубовицкая с Еленой Степаненко, а что ?

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      Рейтинг: +38241

      Project Бабангида > Блямба 35 минут назад

      ааа, точно!! это у них такой сговор по плану был. они на этом потом на этом пустыре Лужники построили на которых наши ни разу французов не обыграли

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