Черевченко: «Могу подтвердить, что вернулся в «Химки». Тренерский штаб будет прежним»

Хорошая и обнадёживающая для Химок новость,
Старый друг лучше новых двух ))).
Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко во второй раз возглавил команду.
47-летний специалист объявил о своем возвращении в подмосковный клуб вместе с штабом.
«Да, могу подтвердить, что вернулся в «Химки». Тренерский штаб будет прежним: Игорь Семшов и Валерий Климов войдут в него», – сказал тренер.
- Черевченко возглавлял команду с сентября 2020 года.
- Его отправили в отставку 25 октября.
- «Химки» после смены тренера опустились с 14-го на 15-е место в РПЛ.