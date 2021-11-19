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    Глебов: «Надеюсь, Карпин останется в сборной России»

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

    – Карпин намекнул, что может уйти из сборной до стыков. Тебя шокировали эти слова?

    – Валерий Георгич достаточно импульсивный. Естественно, он расстроился и напряжен. Думаю, проведет время с семьей и остынет, как и все мы. Все будет хорошо.

    Как мне рассказывали, в первый же день, когда собралась команда, Карпин говорил: мы не должны проигрывать именно в психологии.

    Задал каждому вопрос: «Будем играть в футбол или нет? Будем пытаться выходить из обороны? Будем прессинговать?». Хотел услышать мнение каждого. Все, естественно, сказали: будем играть в футбол.

    – Лично попросишь его остаться?

    – Думаю, это некорректно. У него свои мысли, договоренности. Кто я такой, чтобы ему говорить об этом? Взрослый человек, все прекрасно понимает. Сделает так, как будет нужно.

    Надеюсь, Карпин останется. Я не был в сборной при Станиславе Саламовиче [Черчесове], но сейчас все ребята довольны, атмосфера хорошая.

    • Карпин возглавил сборную 23 июля.
    • Под его руководством россияне одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.
    • Команда финишировала на 2-м месте в группе отбора ЧМ-2022 и теперь сыграет в стыковых матчах.

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    Источник: Sport24

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