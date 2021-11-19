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Глебов: «Надеюсь, Карпин останется в сборной России»

19 ноября 2021, 16:56
7

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

– Карпин намекнул, что может уйти из сборной до стыков. Тебя шокировали эти слова?

– Валерий Георгич достаточно импульсивный. Естественно, он расстроился и напряжен. Думаю, проведет время с семьей и остынет, как и все мы. Все будет хорошо.

Как мне рассказывали, в первый же день, когда собралась команда, Карпин говорил: мы не должны проигрывать именно в психологии.

Задал каждому вопрос: «Будем играть в футбол или нет? Будем пытаться выходить из обороны? Будем прессинговать?». Хотел услышать мнение каждого. Все, естественно, сказали: будем играть в футбол.

– Лично попросишь его остаться?

– Думаю, это некорректно. У него свои мысли, договоренности. Кто я такой, чтобы ему говорить об этом? Взрослый человек, все прекрасно понимает. Сделает так, как будет нужно.

Надеюсь, Карпин останется. Я не был в сборной при Станиславе Саламовиче [Черчесове], но сейчас все ребята довольны, атмосфера хорошая.

  • Карпин возглавил сборную 23 июля.
  • Под его руководством россияне одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.
  • Команда финишировала на 2-м месте в группе отбора ЧМ-2022 и теперь сыграет в стыковых матчах.

Глебов – о возможном переходе в «Спартак»: «Окончательный ответ будет за «Ростовом»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Глебов Данил Карпин Валерий
Комментарии (7)
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Блямба
1637331753
..на Бога надейся,а сам не лошарь..
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Garrincha58
1637334211
надеюсь уйдёт
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vladimir-7
1637339209
Главное понимающего и нормального тренера спокойно найти, а этот Карпин нх никому не нужен.
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serglider
1637347787
Вопрос останется до стыков для чего? Там будет такой уровень соперников, что простого фарта будет недостаточно для успешного прохождения двух игр! А командную игру Валера неспособен построить по определению, он все больше языком мастер балаболить. Чем быстрее он поймет своим умишком, тем больше шансов, у нашей сборной, на прохождения стыков. Хотя я лично уже не верю, что наши способны на такой подвиг... слишком много решающих матчей просрали за последние годы.
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Урия Гип
1637404215
Карпин подумает, подумает и уйдёт, главное не затягивать.
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