Обамеянг: «Я самый крутой капитан в АПЛ. Может быть, и во всем мире»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг объяснил, что для него значит быть капитаном команды.
«Я самый крутой капитан в АПЛ, а может быть, и во всем мире! Я стараюсь быть примером – это самая важная функция капитана. Пытаюсь вдохновлять не только молодых игроков, но и тех, кто старше.
Быть капитаном – самая приятная работа в футболе», – сказал Обамеянг.
- В текущем сезоне Обамеянг забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.
- Рыночная стоимость 32-летнего игрока – 25 миллионов евро.
- Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2023 года.
Источник: сайт «Арсенала»