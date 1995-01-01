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    Обамеянг: «Я самый крутой капитан в АПЛ. Может быть, и во всем мире»

    Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг объяснил, что для него значит быть капитаном команды.

    «Я самый крутой капитан в АПЛ, а может быть, и во всем мире! Я стараюсь быть примером – это самая важная функция капитана. Пытаюсь вдохновлять не только молодых игроков, но и тех, кто старше.

    Быть капитаном – самая приятная работа в футболе», – сказал Обамеянг.

    • В текущем сезоне Обамеянг забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.
    • Рыночная стоимость 32-летнего игрока – 25 миллионов евро.
    • Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2023 года.

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    Источник: сайт «Арсенала»

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