Обамеянг: «Я самый крутой капитан в АПЛ. Может быть, и во всем мире»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг объяснил, что для него значит быть капитаном команды.

«Я самый крутой капитан в АПЛ, а может быть, и во всем мире! Я стараюсь быть примером – это самая важная функция капитана. Пытаюсь вдохновлять не только молодых игроков, но и тех, кто старше.

Быть капитаном – самая приятная работа в футболе», – сказал Обамеянг.