Это'О стал кандидатом в президенты федерации футбола Камеруна

Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это'О сообщил об участии в выборах нового президента федерации футбола своей страны.

«Сегодня я официально выдвинул свою кандидатуру на предстоящие выборы. Для меня большая честь сделать это, и я надеюсь, что смогу помочь реформировать федерацию и вывести наш любимый вид спорта на новый уровень», – написал 40-летний экс-нападающий в инстаграме.