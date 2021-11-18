Это'О стал кандидатом в президенты федерации футбола Камеруна

Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это'О сообщил об участии в выборах нового президента федерации футбола своей страны.
«Сегодня я официально выдвинул свою кандидатуру на предстоящие выборы. Для меня большая честь сделать это, и я надеюсь, что смогу помочь реформировать федерацию и вывести наш любимый вид спорта на новый уровень», – написал 40-летний экс-нападающий в инстаграме.
- Выборы запланированы на 11 декабря.
- Это'о завершил карьеру в сентябре 2019 года.
- Он забил 56 голов в 118 матчах за сборную Камеруна. Это рекорд.
Источник: Инстаграм Самуэля Это'О