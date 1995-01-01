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    Это'О стал кандидатом в президенты федерации футбола Камеруна

    Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это'О сообщил об участии в выборах нового президента федерации футбола своей страны.

    «Сегодня я официально выдвинул свою кандидатуру на предстоящие выборы. Для меня большая честь сделать это, и я надеюсь, что смогу помочь реформировать федерацию и вывести наш любимый вид спорта на новый уровень», – написал 40-летний экс-нападающий в инстаграме.

    • Выборы запланированы на 11 декабря.
    • Это'о завершил карьеру в сентябре 2019 года.
    • Он забил 56 голов в 118 матчах за сборную Камеруна. Это рекорд.

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    Источник: Инстаграм Самуэля Это'О

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