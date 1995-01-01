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    КОНМЕБОЛ отстранил двух судей матча Аргентина – Бразилия

    КОНМЕБОЛ выступил с заявлением по поводу работы судейской бригады, обслуживавшей игру 14-го тура отбора ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Бразилии.

    Главный арбитр Андрес Кунья и его видеоассистент Эстебан Остойич отстранены за допущенные ошибки во время матча.

    В частности, рефери неправильно оценили эпизод с фолом Николаса Отаменди против Рафиньи и не наказали аргентинца за удар рукой в лицо соперника.

    • Матч завершился нулевой ничьей.
    • Этот результат вывел Аргентину на ЧМ-2022.
    • Бразилия ранее уже обеспечила себе прямую путевку на турнир.

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    Источник: Официальный сайт КОНМЕБОЛ

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