КОНМЕБОЛ отстранил двух судей матча Аргентина – Бразилия

КОНМЕБОЛ выступил с заявлением по поводу работы судейской бригады, обслуживавшей игру 14-го тура отбора ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Бразилии.

Главный арбитр Андрес Кунья и его видеоассистент Эстебан Остойич отстранены за допущенные ошибки во время матча.

В частности, рефери неправильно оценили эпизод с фолом Николаса Отаменди против Рафиньи и не наказали аргентинца за удар рукой в лицо соперника.