КОНМЕБОЛ отстранил двух судей матча Аргентина – Бразилия

КОНМЕБОЛ выступил с заявлением по поводу работы судейской бригады, обслуживавшей игру 14-го тура отбора ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Бразилии.
Главный арбитр Андрес Кунья и его видеоассистент Эстебан Остойич отстранены за допущенные ошибки во время матча.
В частности, рефери неправильно оценили эпизод с фолом Николаса Отаменди против Рафиньи и не наказали аргентинца за удар рукой в лицо соперника.
- Матч завершился нулевой ничьей.
- Этот результат вывел Аргентину на ЧМ-2022.
- Бразилия ранее уже обеспечила себе прямую путевку на турнир.
Источник: Официальный сайт КОНМЕБОЛ