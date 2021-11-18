Семак: «У Кержакова непростой тренерский путь, но его работа достойна уважения»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о качествах своего коллеги из «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова.

– Впереди встреча с «Нижним Новгородом», который в этом сезоне обыграл в гостях «Рубин», «Спартак», «Динамо», победил дома «Сочи», но всe же идет в зоне стыковых матчей. На ваш взгляд, команда занимает сейчас не то место, которое заслуживает?

– Сложно сказать, то или не то. Команда играет действительно очень хорошо, особенно в выездных матчах – уже отобрали очки у тех, кто находится значительно выше и решает другие задачи.

Поэтому, естественно, очень непростой матч нас ожидает. Мы прекрасно это понимаем. Команда и обороняется, и хорошо контратакует, хорошие стандартные положения.

– На «Газпром Арену» вернется Александр Кержаков – уже в качестве тренера. Его игровые заслуги знакомы всем, а как бы вы оценили его тренерские качества?

– Сложно кого-то оценивать. У Саши непростой путь, но достойна уважения его работа и в Томске, и сейчас в Нижнем Новгороде.

Команда всегда похожа на главного тренера – желание побеждать, эмоции, которые выплескивает она на поле, как раз говорят о настрое биться и сражаться в каждом матче.