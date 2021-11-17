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    Семак: «У Кержакова непростой тренерский путь, но его работа достойна уважения»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о качествах своего коллеги из «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова.

    – Впереди встреча с «Нижним Новгородом», который в этом сезоне обыграл в гостях «Рубин», «Спартак», «Динамо», победил дома «Сочи», но всe же идет в зоне стыковых матчей. На ваш взгляд, команда занимает сейчас не то место, которое заслуживает?

    – Сложно сказать, то или не то. Команда играет действительно очень хорошо, особенно в выездных матчах – уже отобрали очки у тех, кто находится значительно выше и решает другие задачи.

    Поэтому, естественно, очень непростой матч нас ожидает. Мы прекрасно это понимаем. Команда и обороняется, и хорошо контратакует, хорошие стандартные положения.

    – На «Газпром Арену» вернется Александр Кержаков – уже в качестве тренера. Его игровые заслуги знакомы всем, а как бы вы оценили его тренерские качества?

    – Сложно кого-то оценивать. У Саши непростой путь, но достойна уважения его работа и в Томске, и сейчас в Нижнем Новгороде.

    Команда всегда похожа на главного тренера – желание побеждать, эмоции, которые выплескивает она на поле, как раз говорят о настрое биться и сражаться в каждом матче.

    • «Зенит» примет «Нижний Новгород» в пятницу, 19 ноября.
    • Начало матча – в 19:00 мск.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ после 14 туров, нижегородцы идут на 13-м месте.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1162

      Sancho010365 1 час назад

      Уважаю и Семака и Кержакова. Оба молодцы как футболисты, так пусть им повезёт и в тренерской карьере. Пусть наши тренеры нас радуют. честь им и хвала.

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      Рейтинг: +3448

      R_a_i_n 2 часа назад

      чего не скажешь о Семаке

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