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  • Семак: «У Кержакова непростой тренерский путь, но его работа достойна уважения»

Семак: «У Кержакова непростой тренерский путь, но его работа достойна уважения»

18 ноября 2021, 08:20
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о качествах своего коллеги из «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова.

– Впереди встреча с «Нижним Новгородом», который в этом сезоне обыграл в гостях «Рубин», «Спартак», «Динамо», победил дома «Сочи», но всe же идет в зоне стыковых матчей. На ваш взгляд, команда занимает сейчас не то место, которое заслуживает?

– Сложно сказать, то или не то. Команда играет действительно очень хорошо, особенно в выездных матчах – уже отобрали очки у тех, кто находится значительно выше и решает другие задачи.

Поэтому, естественно, очень непростой матч нас ожидает. Мы прекрасно это понимаем. Команда и обороняется, и хорошо контратакует, хорошие стандартные положения.

– На «Газпром Арену» вернется Александр Кержаков – уже в качестве тренера. Его игровые заслуги знакомы всем, а как бы вы оценили его тренерские качества?

– Сложно кого-то оценивать. У Саши непростой путь, но достойна уважения его работа и в Томске, и сейчас в Нижнем Новгороде.

Команда всегда похожа на главного тренера – желание побеждать, эмоции, которые выплескивает она на поле, как раз говорят о настрое биться и сражаться в каждом матче.

  • «Зенит» примет «Нижний Новгород» в пятницу, 19 ноября.
  • Начало матча – в 19:00 мск.
  • Петербуржцы лидируют в РПЛ после 14 туров, нижегородцы идут на 13-м месте.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Нижний Новгород Семак Сергей Кержаков Александр
Комментарии (4)
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R_a_i_n
1637214784
чего не скажешь о Семаке
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Sancho010365
1637217287
Уважаю и Семака и Кержакова. Оба молодцы как футболисты, так пусть им повезёт и в тренерской карьере. Пусть наши тренеры нас радуют. честь им и хвала.
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Fusballer
1637226328
У физрука нет цели , есть только путь.
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paracetamol
1637251526
Если Серега дриснет Сашке, то надо проводить рокировку. Кержа в Зенит, а того хоть куда, пусть НН потренирует!
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