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  • Спортивный директор «Лиона»: «Нам очень нравится Азмун. Постараемся его подписать»

Спортивный директор «Лиона»: «Нам очень нравится Азмун. Постараемся его подписать»

17 ноября 2021, 21:44
10

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано сообщил об интересе клуба к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну. Следующим летом иранец может стать свободным агентом.

«Нам очень нравится Азмун – мне, нашему тренеру Бошу. Это скорее центрфорвард, но мы видели, как он играл слева, под нападающим и в паре.

Не знаем, сможет ли «Лион» его подписать, но мы постараемся это сделать», – заявил Пернамбукано.

  • Иранец выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.
  • В 100 матчах он забил 61 гол и сделал 23 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Источник: RMC Sport
Россия. Премьер-лига Лион Зенит Азмун Сердар
Комментарии (10)
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Форвард 79
1637176039
Наш товар, ваш купец)
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Вомбат
1637177434
То, что Азмун в принципе уйдет в 2022 году было ясно еще в августе, когда он отказался от жирногл контракта. Летом 2022 его, как свободного агента, скорее всего подпишет Байер. Бундеслига сильнее, чем Лиг Эн, и зарплаты там повыше. А вот зимой 2022 Лион может Азмуна перехватить, если Зенит надумает продать его за 7-8 млн евро, как они вроде бы договаривались, еще когда у Азмуна был прежний агент. Байер давно уже заявил, что покупать Азмуна не будет, так как Боруссия отказалась от покупки Шика. Шик остался, и Азмун там рассматривается, как игрок подмены. Правда сам Азмун уверен, что быстро вытеснит Патрика из основы.
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SpartakMoskwa
1637183926
Лямов за 5 продадут
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semm
1637208523
1,5 года тому назад уход Азмуна - был бы трагедией Зенита! Сейчас это просто неприятность - ещё бы Зениту для оживления игры занять 2-3 место в чемпионате России. В старину кровепускание считали лечением.
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Sancho010365
1637216718
Я думаю, что Азмун ещё забьёт красивый гол. Для меня он сила и больше запомнился в Рубине и Ростове, то есть при Бердыеве. Всё таки от тренера много зависит, команда может становиться чемпионом, но игра их не запоминается. Нету красоты, чтобы с этим переспать и на утро оставить для восторгов на работе при обсуждении хотя бы до обеда.
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_Marqella_
1637230302
Если Лион не купит его зимой,то Азмун ни когда не будет играть за Лион..
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paracetamol
1637252453
Гони 30 евролямов и забирай! Еще и упакуем бесплатно.
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