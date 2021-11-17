Спортивный директор «Лиона»: «Нам очень нравится Азмун. Постараемся его подписать»

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано сообщил об интересе клуба к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну. Следующим летом иранец может стать свободным агентом.
«Нам очень нравится Азмун – мне, нашему тренеру Бошу. Это скорее центрфорвард, но мы видели, как он играл слева, под нападающим и в паре.
Не знаем, сможет ли «Лион» его подписать, но мы постараемся это сделать», – заявил Пернамбукано.
- Иранец выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.
- В 100 матчах он забил 61 гол и сделал 23 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: RMC Sport