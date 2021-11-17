Спортивный директор «Лиона»: «Нам очень нравится Азмун. Постараемся его подписать»

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано сообщил об интересе клуба к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну. Следующим летом иранец может стать свободным агентом.

«Нам очень нравится Азмун – мне, нашему тренеру Бошу. Это скорее центрфорвард, но мы видели, как он играл слева, под нападающим и в паре.

Не знаем, сможет ли «Лион» его подписать, но мы постараемся это сделать», – заявил Пернамбукано.