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    Спортивный директор «Лиона»: «Нам очень нравится Азмун. Постараемся его подписать»

    Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано сообщил об интересе клуба к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну. Следующим летом иранец может стать свободным агентом.

    «Нам очень нравится Азмун – мне, нашему тренеру Бошу. Это скорее центрфорвард, но мы видели, как он играл слева, под нападающим и в паре.

    Не знаем, сможет ли «Лион» его подписать, но мы постараемся это сделать», – заявил Пернамбукано.

    • Иранец выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.
    • В 100 матчах он забил 61 гол и сделал 23 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 21:44
    Комментарии10
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      Рейтинг: +20

      Suvorov51 1 час назад

      жаль будет. не плохой игрок. ну а что делать это жизнь лучшие должны играть в европе. там футбол. ну а нам все что там не нужно. если честно то очень хочу чтобы наши игроки которые за бугром вернулись в наш чемпионат не готовы они там играть пока. был один Аршавин который подходил для европы а других не было

      1
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      Рейтинг: +160

      Вот оно чё Михалыч > Suvorov51 1 час назад

      Suvorov это ты ? Я про Suvorovа который всю дорогу "кричал", "ругался"--писал ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ .

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      Рейтинг: +10292

      Вомбат 1 час назад

      То, что Азмун в принципе уйдет в 2022 году было ясно еще в августе, когда он отказался от жирногл контракта. Летом 2022 его, как свободного агента, скорее всего подпишет Байер. Бундеслига сильнее, чем Лиг Эн, и зарплаты там повыше. А вот зимой 2022 Лион может Азмуна перехватить, если Зенит надумает продать его за 7-8 млн евро, как они вроде бы договаривались, еще когда у Азмуна был прежний агент. Байер давно уже заявил, что покупать Азмуна не будет, так как Боруссия отказалась от покупки Шика. Шик остался, и Азмун там рассматривается, как игрок подмены. Правда сам Азмун уверен, что быстро вытеснит Патрика из основы.

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      Рейтинг: +160

      Вот оно чё Михалыч > Вомбат 1 час назад

      Респект за аналитику.Разобрал все по деталям.

      0
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      Рейтинг: +160

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Ну все ...Пипец. Изымут Азмуна из РПЛ , и даже его партнера Зюбу не спросят.

      0
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      Рейтинг: +29501

      VVM1964 > Вот оно чё Михалыч 7 минут назад

      Видимо Дзюба уже присмотрел себе другого ПАРТНЕРА )))

      0
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      Рейтинг: +11323

      Cleaner 1 час назад

      Я тут на своем Калькуляторе подсчитал сколько стоит Азмун. Много! Лион, 50 миллионов евро и он ВАШ!

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      Рейтинг: +20

      Suvorov51 > Cleaner 1 час назад

      ты о рублях. 50 лимонов рублей

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      Рейтинг: +515

      Форвард 79 1 час назад

      Наш товар, ваш купец)

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      Рейтинг: +3940

      FENIX-SL 2 часа назад

      извращенцы

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