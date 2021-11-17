Глава АПЛ Хоффман планирует уйти в отставку из-за покупки «Ньюкасла» консорциумом из Саудовской Аравии

Гари Хоффман, глава АПЛ, собрался уходить в отставку. Это его реакция на недовольство большинства клубов тем, что «Ньюкасл» был куплен инвесторами из Саудовской Аравии.
Члены лиги считают: теперь «Ньюкасл» находится под контролем госструктур азиатской страны, которая вызывает негатив, в частности, несоблюдением базовых прав человека.
- Одобрение на сделку давало руководство АПЛ во главе с Хоффманом.
- Он возглавляет АПЛ с прошлого года.
- Консорциум из Саудовской Аравии купил «Ньюкасл» у Майкла Эшли за 300 миллионов фунтов стерлингов.
Источник: ВВС