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    Глава АПЛ Хоффман планирует уйти в отставку из-за покупки «Ньюкасла» консорциумом из Саудовской Аравии

    Гари Хоффман, глава АПЛ, собрался уходить в отставку. Это его реакция на недовольство большинства клубов тем, что «Ньюкасл» был куплен инвесторами из Саудовской Аравии.

    Члены лиги считают: теперь «Ньюкасл» находится под контролем госструктур азиатской страны, которая вызывает негатив, в частности, несоблюдением базовых прав человека.

    • Одобрение на сделку давало руководство АПЛ во главе с Хоффманом.
    • Он возглавляет АПЛ с прошлого года.
    • Консорциум из Саудовской Аравии купил «Ньюкасл» у Майкла Эшли за 300 миллионов фунтов стерлингов.

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    Источник: ВВС

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