Calciomercato: зарплата Пиоли по новому контракту с «Миланом» вырастет с 2 до 3,5 миллиона

Стали известны детали соглашения, которое в ближайшее время подпишет главный тренер «Милана» Стефано Пиоли.

По информации Calciomercato, стороны заключат контракт до 2024 года с опцией продления еще на 12 месяцев.

Зарплата тренера вырастет с 2 до 3,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов. «Милан» планирует объявить о сделке на следующей неделе.