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    Calciomercato: зарплата Пиоли по новому контракту с «Миланом» вырастет с 2 до 3,5 миллиона

    Стали известны детали соглашения, которое в ближайшее время подпишет главный тренер «Милана» Стефано Пиоли.

    По информации Calciomercato, стороны заключат контракт до 2024 года с опцией продления еще на 12 месяцев.

    Зарплата тренера вырастет с 2 до 3,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов. «Милан» планирует объявить о сделке на следующей неделе.

    • Пиоли возглавляет команду с октября 2019 года.
    • По итогам 12 туров миланцы делят лидерство с «Наполи» в Серии А.
    • Действующий контракт специалиста истекает следующим летом.

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    Источник: Calciomercato

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