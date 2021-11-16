Calciomercato: зарплата Пиоли по новому контракту с «Миланом» вырастет с 2 до 3,5 миллиона

Стали известны детали соглашения, которое в ближайшее время подпишет главный тренер «Милана» Стефано Пиоли.
По информации Calciomercato, стороны заключат контракт до 2024 года с опцией продления еще на 12 месяцев.
Зарплата тренера вырастет с 2 до 3,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов. «Милан» планирует объявить о сделке на следующей неделе.
- Пиоли возглавляет команду с октября 2019 года.
- По итогам 12 туров миланцы делят лидерство с «Наполи» в Серии А.
- Действующий контракт специалиста истекает следующим летом.
Источник: Calciomercato