Италия ни разу не побеждала Северную Ирландию в гостях: 3 ничьи и 1 поражение

Италия сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0) в отборе ЧМ-2022.

Итальянцы никогда не побеждали Северную Ирландию в гостях. В четырех матчах Италия потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью.

Италия заняла 2-е место в группе С и в марте сыграет в стыковых матчах.

Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

Жеребьевка стыков запланирована на 26 ноября.

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