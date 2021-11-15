Роналду: «Никаких оправданий. Сборная Португалии отправится в Катар»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на поражение от Сербии (1:2) в десятом туре отбора ЧМ-2022.
«Футбол снова и снова показывает нам, что порой самые извилистые пути приводят к наиболее желаемым результатам. Результат матча с Сербией огорчает, но не настолько, чтобы сбить нас с ног.
Цель попасть на чемпионат мира 2022 года по-прежнему актуальна, и мы знаем, что нужно для этого сделать. Никаких оправданий. Сборная Португалии отправится в Катар», – написал Роналду в инстаграме.
- Португальцы финишировали вторыми в отборочной группе.
- В марте команда сыграет в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022.
- Роналду в квалификации чемпионата мира забил 6 голов в 7 встречах.
Источник: Инстаграм Криштиану Роналду