Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Роналду: «Никаких оправданий. Сборная Португалии отправится в Катар»

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на поражение от Сербии (1:2) в десятом туре отбора ЧМ-2022.

    «Футбол снова и снова показывает нам, что порой самые извилистые пути приводят к наиболее желаемым результатам. Результат матча с Сербией огорчает, но не настолько, чтобы сбить нас с ног.

    Цель попасть на чемпионат мира 2022 года по-прежнему актуальна, и мы знаем, что нужно для этого сделать. Никаких оправданий. Сборная Португалии отправится в Катар», – написал Роналду в инстаграме.

    • Португальцы финишировали вторыми в отборочной группе.
    • В марте команда сыграет в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022.
    • Роналду в квалификации чемпионата мира забил 6 голов в 7 встречах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Криштиану Роналду

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +394

      Октавиус 24 минуты назад

      Кстати, если кто забыл - весной слепой судья не увидел чистый гол Роналду в ворота сербов, и, по сути, напрямую повлиял на итоговый расклад в группе

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91190
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68150
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru