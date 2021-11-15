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  • Кафанов: «Момент с автоголом Кудряшова еще не разбирали. Да и желания не было смотреть»

Кафанов: «Момент с автоголом Кудряшова еще не разбирали. Да и желания не было смотреть»

15 ноября 2021, 10:52
2

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов дал комментарий по поводу автогола защитника Федора Кудряшова в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Момент с голом Кудряшова ещe не разбирали. Я тоже ничего не видел, мы сидели и там не было ничего видно. Да и желания не было пока смотреть, завтра сделаю это», – сказал Кафанов.

  • Кудряшов срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.
  • Этот гол стал единственным в игре.
  • Хорваты получили прямую путевку на ЧМ-2022, россияне в марте сыграют в стыковых матчах.

Кафанов: «Сафонов – вратарь номер один в России, хотя на первый сбор он даже в пятeрку не попал»

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Россия Кудряшов Федор Кафанов Виталий
Комментарии (2)
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Снег
1636963504
А что разбирать, когда ясно, что Спартак воспитывает таких ярких личностей в футболе: Ковтун, Филимонов, Кудряшов...
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sochi-2013
1636966760
Момент с автоголом, надо начинать смотреть, со свистка судьи, о начале матча. Кудряшов только "нажал на курок", а гола, при такой "игре", не могло не быть. Слово игра, без кавычек, ко вчерашнему не имеет отношения.
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