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    Кафанов: «Момент с автоголом Кудряшова еще не разбирали. Да и желания не было смотреть»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов дал комментарий по поводу автогола защитника Федора Кудряшова в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

    «Момент с голом Кудряшова ещe не разбирали. Я тоже ничего не видел, мы сидели и там не было ничего видно. Да и желания не было пока смотреть, завтра сделаю это», – сказал Кафанов.

    • Кудряшов срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.
    • Этот гол стал единственным в игре.
    • Хорваты получили прямую путевку на ЧМ-2022, россияне в марте сыграют в стыковых матчах.

    Кафанов: «Сафонов – вратарь номер один в России, хотя на первый сбор он даже в пятeрку не попал»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5563

      sochi-2013 1 час назад

      Момент с автоголом, надо начинать смотреть, со свистка судьи, о начале матча. Кудряшов только "нажал на курок", а гола, при такой "игре", не могло не быть.
      Слово игра, без кавычек, ко вчерашнему не имеет отношения.

      0
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      Рейтинг: +11160

      Cleaner 2 часа назад

      Кафанов решил Карпина прикрыть. Карпин не убрал ХРОМАЮЩЕГО Кудряшова с поля. Как главный тренер СБОРНОЙ мог это допустить? Вывод один. Карпин некомпетентен!..(

      1
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    • ...
      Рейтинг: +363

      Снег 2 часа назад

      А что разбирать, когда ясно, что Спартак воспитывает таких ярких личностей в футболе: Ковтун, Филимонов, Кудряшов...

      1
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      Рейтинг: +11160

      Cleaner > Снег 2 часа назад

      Не надо стрелки на других переводить. Во вчерашнем поражении вина ТОЛЬКО главного тренера.

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