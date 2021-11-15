Кафанов: «Момент с автоголом Кудряшова еще не разбирали. Да и желания не было смотреть»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов дал комментарий по поводу автогола защитника Федора Кудряшова в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Момент с голом Кудряшова ещe не разбирали. Я тоже ничего не видел, мы сидели и там не было ничего видно. Да и желания не было пока смотреть, завтра сделаю это», – сказал Кафанов.

Кудряшов срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.

Этот гол стал единственным в игре.

Хорваты получили прямую путевку на ЧМ-2022, россияне в марте сыграют в стыковых матчах.

Кафанов: «Сафонов – вратарь номер один в России, хотя на первый сбор он даже в пятeрку не попал»