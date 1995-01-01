Карпин сделал тройную замену на 56-й минуте матча с Хорватией

В эти минуты проходит решающий матч группы отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России. На 56-й минуте гости сделали тройную замену.

Поле покинули Александр Головин, Федор Смолов и Алексей Ионов. Вышли Дмитрий Чистяков, Антон Заболотный и Роман Зобнин.