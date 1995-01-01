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    Карпин сделал тройную замену на 56-й минуте матча с Хорватией

    В эти минуты проходит решающий матч группы отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России. На 56-й минуте гости сделали тройную замену.

    Поле покинули Александр Головин, Федор Смолов и Алексей Ионов. Вышли Дмитрий Чистяков, Антон Заболотный и Роман Зобнин.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Сплите.
    • Для выхода на ЧМ-2022 России достаточно ничьей.
    • Россия ни разу не побеждала Хорватию.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3490

      Черкизовский Кот 14 минут назад

      Ерохин против Кипра: 6 ударов (5 в створ), 2 гола, капитанская повязка во 2 тайме.
      Ерохин против Хорватии: не вышел.
      ГДЕ ЛОГИКА???

      0
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      Рейтинг: +1286

      ab15488 > Черкизовский Кот 3 минуты назад

      Карпину сказали, что он с Дзюбой общается)) А если серьезно, то реально не понятна логика Карпина в формировании состава на игру. Стабильного костяка как не было, так нет. Игры как не было так нет. Капитана как не было, так нет. Обещанной атакующей игры как не было, так нет.

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      Рейтинг: +785

      амани 58 минут назад

      все на своем месте......разница ударов по воротам 19-2.....

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      Рейтинг: +3594

      neveldomha 1 час назад

      Видно было ещё за 5 минут до автогола, что у Кудряшова сводит ноги. Почему не Круговой? Куда смотрел кудрявый?

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      Рейтинг: +1559

      serglider > neveldomha 48 минут назад

      Кудряшев более опытный игрок, так что выбор очевиден! Другое дело, что опытный игрок не должен бить в сторону своих ворот ни при каких раскладах, даже если отдаешь пас своему вратарю, это азбука еще детского футбола!

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      Рейтинг: +207

      Storm13 1 час назад

      Это вам не сборная Кипра, где были мальчики для битья. А эти типа бомбардиры сборной России, ни на что не способны с командами выше классом. Уроды!

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      Рейтинг: +1766

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Полные трибуны,не одного барана в маске! И наши кривоногие миллионеры открывают счёт! В свои ворота!

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      Рейтинг: +1944

      upiter622 1 час назад

      Кудряшову Мерседес обеспечен!

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