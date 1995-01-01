Карпин сделал тройную замену на 56-й минуте матча с Хорватией

Ерохин против Кипра: 6 ударов (5 в створ), 2 гола, капитанская повязка во 2 тайме.
Ерохин против Хорватии: не вышел.
ГДЕ ЛОГИКА???
В эти минуты проходит решающий матч группы отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России. На 56-й минуте гости сделали тройную замену.
Поле покинули Александр Головин, Федор Смолов и Алексей Ионов. Вышли Дмитрий Чистяков, Антон Заболотный и Роман Зобнин.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Сплите.
- Для выхода на ЧМ-2022 России достаточно ничьей.
- Россия ни разу не побеждала Хорватию.