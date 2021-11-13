Кейн поднялся на четвертое место в списке лучших бомбардиров сборной Англии

В девятом туре отбора ЧМ-2022 Англия дома разгромила Албанию со счетом 5:0.

Хет-трик в этом матче оформил нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

28-летний футболист забил 44 гола за сборную и это четвертый результат в ее истории.

В списке лучших бомбардиров команды Кейн сравнялся с Джимми Гривзом. Впереди них только Гари Линекер (48), Бобби Чарльтон (49) и Уэйн Руни (53).

Кейн побил рекорд Руни по голам за сборную Англии в официальных матчах

Сборная Англии установила новый рекорд результативности за календарный год