Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    Кейн поднялся на четвертое место в списке лучших бомбардиров сборной Англии

    В девятом туре отбора ЧМ-2022 Англия дома разгромила Албанию со счетом 5:0.

    Хет-трик в этом матче оформил нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

    28-летний футболист забил 44 гола за сборную и это четвертый результат в ее истории.

    В списке лучших бомбардиров команды Кейн сравнялся с Джимми Гривзом. Впереди них только Гари Линекер (48), Бобби Чарльтон (49) и Уэйн Руни (53).

    Кейн побил рекорд Руни по голам за сборную Англии в официальных матчах

    Сборная Англии установила новый рекорд результативности за календарный год

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:40
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91153
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68126
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru