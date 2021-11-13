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  • Агент Мампасси: «Марком интересуются четыре российских топ-клуба»

Агент Мампасси: «Марком интересуются четыре российских топ-клуба»

13 ноября 2021, 08:45
6

Вадим Шаблий, агент защитника «Шахтера» Марка Мампасси, не исключил зимний трансфер своего клиента в клуб РПЛ.

«К Мампасси очень много интереса со стороны абсолютно разных стран и клубов. Сейчас игрок думает, какой вариант ему подойдет для прогресса.

В данный момент им интересуются четыре российский топ-клуба. В теории этой зимой он может перебраться в Россию», – сказал агент.

  • Мампасси – воспитанник «Шахтера».
  • Сейчас он выступает за «Мариуполь» на правах аренды.
  • Рыночная стоимость игрока – 200 тысяч евро.
  • Сообщалось, что на украинца претендуют «Спартак» и «Локомотив».

В «Спартаке» опровергли покупку у «Шахтера» Мампасси за 3 миллиона

Украинский защитник Мампасси близок к трансферу в «Локомотив»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Шахтер Спартак Локомотив Мампасси Марк
Комментарии (6)
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1636793332
Откуда в России четыре топ-клуба?
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Garrincha58
1636795391
хитрый агент хочет втюхать русским очередного Гогуа
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Soccerdealer63
1636798494
"Российский топ-клуб"... ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!))
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Hektor 84
1636813042
Этого Шаблия ни Селюк случаем покусал? Очередной работорговец
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