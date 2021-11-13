Агент Мампасси: «Марком интересуются четыре российских топ-клуба»

Вадим Шаблий, агент защитника «Шахтера» Марка Мампасси, не исключил зимний трансфер своего клиента в клуб РПЛ.
«К Мампасси очень много интереса со стороны абсолютно разных стран и клубов. Сейчас игрок думает, какой вариант ему подойдет для прогресса.
В данный момент им интересуются четыре российский топ-клуба. В теории этой зимой он может перебраться в Россию», – сказал агент.
- Мампасси – воспитанник «Шахтера».
- Сейчас он выступает за «Мариуполь» на правах аренды.
- Рыночная стоимость игрока – 200 тысяч евро.
- Сообщалось, что на украинца претендуют «Спартак» и «Локомотив».
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Источник: «Спорт-Экспресс»