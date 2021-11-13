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    Агент Мампасси: «Марком интересуются четыре российских топ-клуба»

    Вадим Шаблий, агент защитника «Шахтера» Марка Мампасси, не исключил зимний трансфер своего клиента в клуб РПЛ.

    «К Мампасси очень много интереса со стороны абсолютно разных стран и клубов. Сейчас игрок думает, какой вариант ему подойдет для прогресса.

    В данный момент им интересуются четыре российский топ-клуба. В теории этой зимой он может перебраться в Россию», – сказал агент.

    • Мампасси – воспитанник «Шахтера».
    • Сейчас он выступает за «Мариуполь» на правах аренды.
    • Рыночная стоимость игрока – 200 тысяч евро.
    • Сообщалось, что на украинца претендуют «Спартак» и «Локомотив».

    В «Спартаке» опровергли покупку у «Шахтера» Мампасси за 3 миллиона

    Украинский защитник Мампасси близок к трансферу в «Локомотив»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2021 08:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 13 ноября 2021, 17:17

      Этого Шаблия ни Селюк случаем покусал? Очередной работорговец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1133

      Soccerdealer63 13 ноября 2021, 13:14

      "Российский топ-клуб"... ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 13 ноября 2021, 12:23

      хитрый агент хочет втюхать русским очередного Гогуа

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2945

      Play 13 ноября 2021, 11:48

      Откуда в России четыре топ-клуба?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 > Play 13 ноября 2021, 12:21

      Амкар Алания Тосно и Кубань

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2945

      Play > Garrincha58 13 ноября 2021, 15:15

      Факел и Шинник ещё

      0
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