Агент Мампасси: «Марком интересуются четыре российских топ-клуба»

Вадим Шаблий, агент защитника «Шахтера» Марка Мампасси, не исключил зимний трансфер своего клиента в клуб РПЛ.

«К Мампасси очень много интереса со стороны абсолютно разных стран и клубов. Сейчас игрок думает, какой вариант ему подойдет для прогресса.

В данный момент им интересуются четыре российский топ-клуба. В теории этой зимой он может перебраться в Россию», – сказал агент.

Мампасси – воспитанник «Шахтера».

Сейчас он выступает за «Мариуполь» на правах аренды.

Рыночная стоимость игрока – 200 тысяч евро.

Сообщалось, что на украинца претендуют «Спартак» и «Локомотив».

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