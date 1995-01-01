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    В «Спартаке» опровергли покупку у «Шахтера» Мампаси за 3 миллиона

    Журналист украинской группы телеканалов «Футбол» Евгений Кузьменко сообщил, что центральный защитник «Шахтера» Марк Мампаси продолжит карьеру в «Спартаке».

    По его информации, клубы уже договорились о зимнем переходе 18-летнего футболиста за 3 миллиона евро.

    В «Спартаке» данный инсайд опровергли.

    «Это фейк», – сказал глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.

    Агент Мампаси Вадим Шаблий также дал комментарий о будущем своего клиента.

    «Я не могу прокомментировать эту информацию. Но у него есть несколько вариантов продолжения карьеры. Среди них есть несколько клубов в России и в Европе. Он молодой, сейчас хорошо выглядит. Парень очень перспективный», – отметил агент.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      d с 2 часа назад

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      0
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      Рейтинг: +722

      Sancho010365 3 часа назад

      Хорошая новость, покупать нужно за любые деньги игроков Украины. Как только игроки Шахтёра и Динамо К. окажутся в Спартаке будет интересно для болельщиков, они будут отдаваться, факт. Спартак начнёт бомбить всех и дома и в Европе.

      1
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      Рейтинг: +6400

      серега кашин 3 часа назад

      шахтер бы перспективного за трешку не отдал бы

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      Рейтинг: +349

      alefreddy > серега кашин 3 часа назад

      это точно и за пятерку вряд ли

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