Украинский защитник Мампаси близок к трансферу в «Локомотив»

Центральный защитник «Мариуполя» Марк Мампаси зимой должен присоединиться к «Локомотиву». Клубы близки к соглашению.

«Стороны близки к заключению сделки. Трансфер в ближайшее время должен быть оформлен. Предполагается, что игрок уже зимой присоединится к «Локомотиву» на сборах», – сообщил источник.