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    Украинский защитник Мампаси близок к трансферу в «Локомотив»

    Центральный защитник «Мариуполя» Марк Мампаси зимой должен присоединиться к «Локомотиву». Клубы близки к соглашению.

    «Стороны близки к заключению сделки. Трансфер в ближайшее время должен быть оформлен. Предполагается, что игрок уже зимой присоединится к «Локомотиву» на сборах», – сообщил источник.

    • Мампаси принадлежит «Шахтеру», он уроженец Донецка и воспитанник клуба.
    • 18-летний игрок стоит 200 тысяч евро.
    • В сезоне УПЛ у Мампаси 11 матчей и голевой пас.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.11.2021 22:39
    Комментарии6
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      Рейтинг: +18333

      JTherry 30 минут назад

      нежданчик... "Анкл Бенс - всегда безупречный результат".!!!)))

      0
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      Рейтинг: +12714

      Hektor 84 59 минут назад

      Самый настоящий украинец и фамилия соответствует)))

      2
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      Рейтинг: +10

      tko3mmxjje0tk 1 час назад

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      Рейтинг: +2118

      Радио1000шумеров 1 час назад

      "Мампаси принадлежит «Шахтеру»". Заметно что из забоя не вылезает)

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      Рейтинг: +47568

      MaxRnD > Радио1000шумеров 1 час назад

      Чистокровный

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      Рейтинг: +1117

      Sancho010365 1 час назад

      Вот это шикарная новость. Давно не смотрел Мариуполь, но знаю, что там воспитанники Шахтёра Д. Иногда удивляла классной игрой молодёжь Мариуполя. Локомотив, Вы молодцы!

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