Украинский защитник Мампаси близок к трансферу в «Локомотив»

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Центральный защитник «Мариуполя» Марк Мампаси зимой должен присоединиться к «Локомотиву». Клубы близки к соглашению.
«Стороны близки к заключению сделки. Трансфер в ближайшее время должен быть оформлен. Предполагается, что игрок уже зимой присоединится к «Локомотиву» на сборах», – сообщил источник.
- Мампаси принадлежит «Шахтеру», он уроженец Донецка и воспитанник клуба.
- 18-летний игрок стоит 200 тысяч евро.
- В сезоне УПЛ у Мампаси 11 матчей и голевой пас.