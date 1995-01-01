Рахимов: «Знаю, что в сборной Хорватии есть внутренние проблемы»

Бывший главный тренер «Ахмата» и других клубов РПЛ Рашид Рахимов рассказал о проблемах сборной Хорватии перед игрой с Россией. Матч состоится 14 ноября.

«Насколько я знаю по общению со многими хорватами, в сборной Хорватии есть внутренние проблемы. Они присутствуют», – сообщил Рахимов.