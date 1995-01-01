Рахимов: «Знаю, что в сборной Хорватии есть внутренние проблемы»

да ты все знаешь и трындишь, а как работать в клубе, то все обосрамс
Бывший главный тренер «Ахмата» и других клубов РПЛ Рашид Рахимов рассказал о проблемах сборной Хорватии перед игрой с Россией. Матч состоится 14 ноября.
«Насколько я знаю по общению со многими хорватами, в сборной Хорватии есть внутренние проблемы. Они присутствуют», – сообщил Рахимов.
- Встреча в Сплите начнется в 17:00 по Москве.
- Сборной России, чтобы напрямую выйти на ЧМ-2022, нужно не проиграть.
- Накануне Хорватия разгромила со счетом 7:1 Мальту.