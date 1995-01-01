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    Рахимов: «Знаю, что в сборной Хорватии есть внутренние проблемы»

    Бывший главный тренер «Ахмата» и других клубов РПЛ Рашид Рахимов рассказал о проблемах сборной Хорватии перед игрой с Россией. Матч состоится 14 ноября.

    «Насколько я знаю по общению со многими хорватами, в сборной Хорватии есть внутренние проблемы. Они присутствуют», – сообщил Рахимов.

    • Встреча в Сплите начнется в 17:00 по Москве.
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    Источник: ютуб-канал «Британский стиль с Александром Елагиным»

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    Сегодня, 19:41
    Комментарии6
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      Рейтинг: +12959

      Skull_Boy 25 минут назад

      да ты все знаешь и трындишь, а как работать в клубе, то все обосрамс

      2
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      Рейтинг: +1167

      zarsm 33 минуты назад

      Балабол

      2
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      Рейтинг: +25996

      Боцман59rus 45 минут назад

      _ проблемы, когда к.у.й не стоит ...остальное - неприятности.
      Жалко, скатился человек, до уровня МатчТВ, не удивительно с таким окружением))))

      2
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      Рейтинг: +4184

      Semenycch 51 минуту назад

      Какой же Рахимов 3,14здобол! Ты думаешь игроки великих клубов и по совместительству сборной Хорватии не перешагнут через мелкие обиды при возможности попасть на ЧМ?

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      Рейтинг: +10239

      Вомбат 1 час назад

      Если ты где-то что-то слышал про какие-то проблемы у хорватов, но какие именно не знаешь, зачем об этом болтать? Какие у них там проблемы мы не знаем, а наша проблема известна. Стоимость состава нашей сборной ниже чуть ли не в два раза, чем у хорватов. А это не одна бабушка сказала, это объективный показатель.

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      Рейтинг: +9389

      playsh 1 час назад

      Что ты можешь знать про Хорватов,пустомеля хренов,сидя в своём ящике МатчТВ и изображая из себя очередного "зксперта"? Словоблудию у чабана учился?

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