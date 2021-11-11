Агент Мерфи – об интересе ЦСКА: «Это фейк. Он никуда не уйдет»

Правый вингер «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи не перейдет в ЦСКА, об этом сообщил представитель игрока Маркус Кэмпбелл из агентства New Era Global Sports.

Сообщалось, что московский клуб рассматривает возможность аренды 26-летнего футболиста.

«Это фейк. Он только подписал пятилетний контракт с «Ньюкаслом», так что он никуда не уйдет», – сказал агент.