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    Агент Мерфи – об интересе ЦСКА: «Это фейк. Он никуда не уйдет»

    Правый вингер «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи не перейдет в ЦСКА, об этом сообщил представитель игрока Маркус Кэмпбелл из агентства New Era Global Sports.

    Сообщалось, что московский клуб рассматривает возможность аренды 26-летнего футболиста.

    «Это фейк. Он только подписал пятилетний контракт с «Ньюкаслом», так что он никуда не уйдет», – сказал агент.

    • В текущем сезоне Мерфи забил 1 гол и отдал 1 ассист в 9 матчах.
    • Его контракт с «Ньюкаслом» рассчитан до 2027 года.
    • Рыночная стоимость англичанина – 5 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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