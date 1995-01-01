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    ЦСКА интересуется вингером «Ньюкасла» Мерфи. Английский клуб хочет отдать его в аренду

    Полузащитник «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи может перейти в ЦСКА.

    По информации журналиста Максима Фридмана, столичный клуб интересуется 26-летним англичанином. «Ньюкасл» хочет отдать его в аренду, но пока не ведет переговоры с другими клубами.

    • Мерфи забил 1 гол и отдал 1 ассист в 9 матчах этого сезона АПЛ.
    • Его контракт с клубом истекает в 2027 году.
    • Рыночная стоимость Мерфи – 5 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Максима Фридмана

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +24195

      slavutiq70 11 минут назад

      Вот поэтому , нас в Европе и имеют все кому не лень , все наши клубы покупают легов в основном либо с лавок , либо со скамеек пенсионеров , нелеквид одним словом ,,,,,

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      Рейтинг: +1974

      Блямба 21 минуту назад

      Отбелить,набить фигни и выдавать в перерыве за Моргенштерна.

      Посещаемость +30%

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      Рейтинг: +1134

      Loko_Roma 27 минут назад

      Прочитал - ЦСКА интересуется ***** Ньюкасла

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      Рейтинг: +22603

      vladimir-7 1 час назад

      Фридман, не верю! Вот скажут из ЦСКА, тогда, да.

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      Рейтинг: +12956

      Skull_Boy 1 час назад

      Как уже показано и доказано ни раз, что любой лавочник из Англии в разы сильнее любого игрока стартового состава из России

      1
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      Рейтинг: +10651

      BRO_football 2 часа назад

      Ещё один кандидат на просиживание лавки. Давай, ЦСКА. Покупай!

      1
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      Рейтинг: +3804

      FENIX-SL > BRO_football 1 час назад

      с чего такие мысли?
      комментарий выше правдив)

      0
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      Рейтинг: +2346

      Чермындыр 2 часа назад

      Это то самое усиление, что Шнобель обещал? Ох...ть прямо таки

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