ЦСКА интересуется вингером «Ньюкасла» Мерфи. Английский клуб хочет отдать его в аренду

Полузащитник «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи может перейти в ЦСКА.

По информации журналиста Максима Фридмана, столичный клуб интересуется 26-летним англичанином. «Ньюкасл» хочет отдать его в аренду, но пока не ведет переговоры с другими клубами.