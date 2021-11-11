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  • ЦСКА интересуется вингером «Ньюкасла» Мерфи. Английский клуб хочет отдать его в аренду

ЦСКА интересуется вингером «Ньюкасла» Мерфи. Английский клуб хочет отдать его в аренду

11 ноября 2021, 15:59
9

Полузащитник «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи может перейти в ЦСКА.

По информации журналиста Максима Фридмана, столичный клуб интересуется 26-летним англичанином. «Ньюкасл» хочет отдать его в аренду, но пока не ведет переговоры с другими клубами.

  • Мерфи забил 1 гол и отдал 1 ассист в 9 матчах этого сезона АПЛ.
  • Его контракт с клубом истекает в 2027 году.
  • Рыночная стоимость Мерфи – 5 миллионов евро.

Источник: телеграм-канал Максима Фридмана

Руководитель службы новостей информационного портала Eurostavka. Аудитория в телеграме - более 5,5 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Ньюкасл Мерфи Джейкоб
Комментарии (9)
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Чермындыр
1636636196
Это то самое усиление, что Шнобель обещал? Ох...ть прямо таки
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BRO_football
1636637498
Ещё один кандидат на просиживание лавки. Давай, ЦСКА. Покупай!
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Skull_Boy
1636639840
Как уже показано и доказано ни раз, что любой лавочник из Англии в разы сильнее любого игрока стартового состава из России
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vladimir-7
1636640452
Фридман, не верю! Вот скажут из ЦСКА, тогда, да.
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Loko_Roma
1636644029
Прочитал - ЦСКА интересуется ***** Ньюкасла
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Блямба
1636644392
Отбелить,набить фигни и выдавать в перерыве за Моргенштерна. Посещаемость +30%
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slavа0508
1636645001
Вот поэтому , нас в Европе и имеют все кому не лень , все наши клубы покупают легов в основном либо с лавок , либо со скамеек пенсионеров , нелеквид одним словом ,,,,,
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ALEX ML
1636647023
Бред зачем писать? На куй он кому нужен. И в Уфе или Урале и даже в НН
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Bozigit
1636820489
Хороший нацел
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