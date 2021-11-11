ЦСКА интересуется вингером «Ньюкасла» Мерфи. Английский клуб хочет отдать его в аренду

Полузащитник «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи может перейти в ЦСКА.
По информации журналиста Максима Фридмана, столичный клуб интересуется 26-летним англичанином. «Ньюкасл» хочет отдать его в аренду, но пока не ведет переговоры с другими клубами.
- Мерфи забил 1 гол и отдал 1 ассист в 9 матчах этого сезона АПЛ.
- Его контракт с клубом истекает в 2027 году.
- Рыночная стоимость Мерфи – 5 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Максима Фридмана
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