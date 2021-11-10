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  • ЭСК РФС: судья матча «Нижний Новгород» – «Локомотив» ошибочно не назначил пенальти в пользу москвичей

ЭСК РФС: судья матча «Нижний Новгород» – «Локомотив» ошибочно не назначил пенальти в пользу москвичей

10 ноября 2021, 21:35
4

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС разобрала эпизод из матча 13-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Нижним Новгородом». Арбитр ошибся, не поставив пенальти в пользу москвичей.

«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив» на 51-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что если судья принял решение продолжить игру после незначительного толчка в спину атакующим игроком команды «Нижний Новгород» Ричи Эннином игрока обороняющейся команды «Локомотив» Дмитрия Баринова, то он должен был назначить 11-метровый удар за безрассудный толчок в спину соперника обороняющимся игроком команды «Локомотив» Тином Едваем», – постановила ЭСК.

  • Матч в поле обслуживал Алексей Сухой.
  • «Локомотив» победил со счетом 2:1.
  • При спорном эпизоде счет был 1:1.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Локомотив Нижний Новгород
Комментарии (4)
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ySS
1636570705
Силу контакта замерили?)
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житель СПб
1636575959
Да что вы?! Как неожиданно... НН узнает постепенно особенности российского судейства в РПЛ.
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paracetamol
1636612463
Все решения в пользу Морквабада! Аж противно читать.
Ответить
Антисемит
1636649452
комментаторы как обычно, одна и та же песня: фсё купили, масквабад, нет в жызни щастья. А почитать что под заголовком и после этого ещё и подумать, это уже сложно. Никого не смущает эта формулировка: "если судья принял решение продолжить игру после незначительного толчка в спину атакующим игроком, то он должен был назначить 11-метровый удар за безрассудный толчок в спину соперника обороняющимся игроком"? Где тут логика? Иными словами: если он закрыл глаза на фол в атаке, то на фол в защите в этом же эпизоде обязан реагировать.
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