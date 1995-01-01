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    ЭСК РФС: судья матча «Нижний Новгород» – «Локомотив» ошибочно не назначил пенальти в пользу москвичей

    Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС разобрала эпизод из матча 13-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Нижним Новгородом». Арбитр ошибся, не поставив пенальти в пользу москвичей.

    «Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив» на 51-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что если судья принял решение продолжить игру после незначительного толчка в спину атакующим игроком команды «Нижний Новгород» Ричи Эннином игрока обороняющейся команды «Локомотив» Дмитрия Баринова, то он должен был назначить 11-метровый удар за безрассудный толчок в спину соперника обороняющимся игроком команды «Локомотив» Тином Едваем», – постановила ЭСК.

    • Матч в поле обслуживал Алексей Сухой.
    • «Локомотив» победил со счетом 2:1.
    • При спорном эпизоде счет был 1:1.

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    Источник: РФС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3346

      ySS 1 час назад

      Силу контакта замерили?)

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