ЭСК РФС: судья матча «Нижний Новгород» – «Локомотив» ошибочно не назначил пенальти в пользу москвичей

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС разобрала эпизод из матча 13-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Нижним Новгородом». Арбитр ошибся, не поставив пенальти в пользу москвичей.

«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив» на 51-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что если судья принял решение продолжить игру после незначительного толчка в спину атакующим игроком команды «Нижний Новгород» Ричи Эннином игрока обороняющейся команды «Локомотив» Дмитрия Баринова, то он должен был назначить 11-метровый удар за безрассудный толчок в спину соперника обороняющимся игроком команды «Локомотив» Тином Едваем», – постановила ЭСК.