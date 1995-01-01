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    TeamTalk: «Ман Сити» и «Челси» опережают «Баварию» и «Реал» в борьбе за Захаряна и Тюкавина

    Футболисты «Динамо» Арсен Захарян и Константин Тюкавин могут продолжить карьеру в АПЛ.

    По информации TeamTalk, «Манчестер Сити» и «Челси» лидируют в борьбе за воспитанников «Динамо».

    На Захаряна и Тюкавина также претендуют более десятка клубов Бундеслиги, включая «Баварию» и дортмундскую «Боруссию», «Реал», «Атлетико», «Севилья», «Аталанта», «Интер», «Рома», «Лестер», «Эвертон», «Брайтон» и «Брентфорд».

    • Контракты обоих игроков с «Динамо» истекают летом 2024 года.
    • Рыночная стоимость Захаряна – 9 миллионов евро.
    • Тюкавин оценивается в 6,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TeamTalk

    Новостной ресурс о футболе, базируется в английском Лидсе. Аудитория в твиттере - более 83 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 19:24
    Комментарии18
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      Рейтинг: +91057

      zigbert 17 минут назад

      Список клубов впечатляющий. Глаза даже разбегаются.

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      Рейтинг: +1569

      кто там 20 минут назад

      смешно читать и нет, не новость эту, а комментарии)

      нет бы порадоваться за парней которые в свои молодые годы уже стоят более менее приличных денег, а не как в основном в лиге приколов - два поломанных гроша)
      Заголовок конечно громкий и вызывающий мол МС Челси и тд, но есть и более скромные клубы что то же хорошо.
      Да и тот же Зинченко перешёл в МС из УФЫ и многие смеялись и что? До сих пор в клубе и далеко не лавочник)

      Патриоты одним словом)
      Хотя ща назовут хохлом и начнут тыкать пальцем) пацриоты головного мозга)

      А пацанам удачи) В БД их довели бы до ума, а потом уже в Ливерпуль, МС и тд.

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      Рейтинг: +3258

      R_a_i_n 26 минут назад

      Господи, какие же клоуны)))

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      Рейтинг: +470

      ks75 28 минут назад

      Интересно бы было узнать в самих этих клубах хоть кто-нибудь слышал об этих футболистах? То что у нас называется супер молодежь,то в европу сотнями завозят с африки и южной америке

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      Рейтинг: +1481

      Олег1204 34 минуты назад

      На издание по серьезнее чтобы запостить эту хрень зажали денюжки))

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      Рейтинг: +25960

      Боцман59rus 39 минут назад

      Team Talk ( команда 3,14здаболов) ...хоть назвались ребята, не соврали>))

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      Рейтинг: +2766

      Бухбух 53 минуты назад

      На молодых бразильцев такого спроса нет. Это, скорее, агентский вброс.

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      Рейтинг: +1133

      Loko_Roma 59 минут назад

      Им еще пару лет такого задора и можно переходить, а сейчас они лишь вспышки, вопрос надолго ли.

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      Рейтинг: +2949

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Это сообщение может вызвать только смех. Будут они тут играть и даже, если не играть, то и на лавке будут тут сидеть. Никому они там не нужны.

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      Рейтинг: +12955

      Skull_Boy 1 час назад

      Только смех не больше

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