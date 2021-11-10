TeamTalk: «Ман Сити» и «Челси» опережают «Баварию» и «Реал» в борьбе за Захаряна и Тюкавина

Футболисты «Динамо» Арсен Захарян и Константин Тюкавин могут продолжить карьеру в АПЛ.
По информации TeamTalk, «Манчестер Сити» и «Челси» лидируют в борьбе за воспитанников «Динамо».
На Захаряна и Тюкавина также претендуют более десятка клубов Бундеслиги, включая «Баварию» и дортмундскую «Боруссию», «Реал», «Атлетико», «Севилья», «Аталанта», «Интер», «Рома», «Лестер», «Эвертон», «Брайтон» и «Брентфорд».
- Контракты обоих игроков с «Динамо» истекают летом 2024 года.
- Рыночная стоимость Захаряна – 9 миллионов евро.
- Тюкавин оценивается в 6,5 миллиона евро.
Источник: TeamTalk
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