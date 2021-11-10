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TeamTalk: «Ман Сити» и «Челси» опережают «Баварию» и «Реал» в борьбе за Захаряна и Тюкавина

10 ноября 2021, 19:24
29

Футболисты «Динамо» Арсен Захарян и Константин Тюкавин могут продолжить карьеру в АПЛ.

По информации TeamTalk, «Манчестер Сити» и «Челси» лидируют в борьбе за воспитанников «Динамо».

На Захаряна и Тюкавина также претендуют более десятка клубов Бундеслиги, включая «Баварию» и дортмундскую «Боруссию», «Реал», «Атлетико», «Севилья», «Аталанта», «Интер», «Рома», «Лестер», «Эвертон», «Брайтон» и «Брентфорд».

  • Контракты обоих игроков с «Динамо» истекают летом 2024 года.
  • Рыночная стоимость Захаряна – 9 миллионов евро.
  • Тюкавин оценивается в 6,5 миллиона евро.

Источник: TeamTalk

Новостной ресурс о футболе, базируется в английском Лидсе. Аудитория в твиттере - более 83 тысяч подписчиков.

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Манчестер Сити Челси Бавария Реал Захарян Арсен
Комментарии (29)
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portero
1636562317
Что-то ценник не озвучен в этом интересе, что уж совсем странно.....
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slavа0508
1636563210
Ну не черта себе Динамо звёзд вырастило , что вся Европа в очередь выстроилась ,,,,
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insider_retro
1636563264
Кто дал старт этой гонке, в которой уже есть лидеры и аутсайдеры? :))))
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Боцман59rus
1636565221
Team Talk ( команда 3,14здаболов) ...хоть назвались ребята, не соврали>))
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zigbert
1636566548
Список клубов впечатляющий. Глаза даже разбегаются.
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CSKA471
1636567665
По информации TeamTalk, «Манчестер Сити» и «Челси» лидируют в борьбе за воспитанников «Динамо», звучит так что их фамилии по крайней мере: Холланд и Мбаппе
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Форвард 79
1636568166
Ну прям цель века. Хватит поцанам мозги пудрить. Не мешайте им рости и развиваться!
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Dr.Metal
1636568706
В итоге обоих купит зенит
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GoldPlayFIFARus9
1636571185
Кто это? Смотрел игру Зенит - Динамо, никого из них не видел. Там обкурили что ли?
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BRO_football
1636573377
Хрень полная. Никому они не нужны, особенно такому внушительному списку клубов.
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