TeamTalk: «Ман Сити» и «Челси» опережают «Баварию» и «Реал» в борьбе за Захаряна и Тюкавина

Футболисты «Динамо» Арсен Захарян и Константин Тюкавин могут продолжить карьеру в АПЛ.

По информации TeamTalk, «Манчестер Сити» и «Челси» лидируют в борьбе за воспитанников «Динамо».

На Захаряна и Тюкавина также претендуют более десятка клубов Бундеслиги, включая «Баварию» и дортмундскую «Боруссию», «Реал», «Атлетико», «Севилья», «Аталанта», «Интер», «Рома», «Лестер», «Эвертон», «Брайтон» и «Брентфорд».