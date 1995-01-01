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    Олич: «Раньше в сборную России ехали как в тюрьму. Карпин это исправил»

    Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался об отношении российских футболистов к игре за сборную.

    «Думаю, самое сложное для тренера сборной России — создать атмосферу и создать узнаваемый стиль команды, узнаваемый голод в борьбе за честь своей страны, как у Хорватии.

    Помню, во время моей карьеры в ЦСКА было 6-7 игроков сборной России. Мы, легионеры, с радостью получали вызовы в сборные Хорватии, Сербии, Бразилии, счастливо ехали в свои национальные команды, а русские ребята как будто отправлялись в тюрьму. В клубе им говорили: «Если что-то болит, то лучше не надо ехать».

    У нас такого не было. Мы ехали в свои сборные даже травмированными, даже не думая о том, что можем усугубить свои повреждения. Это одна из главных проблем в России, там благодарят лучших футболистов в их лучшие годы и объявляют, что они больше не будут играть за сборную.

    Мне кажется, желание играть за сборную в России было на недостаточном уровне, но, на мой взгляд, Карпин исправил эту ситуацию.

    Черчесов тренировал россиян на домашнем чемпионате мира, ему удалось успешно выступить. Россия не играла в отборочных матчах, но проиграла в 11 товарищеских играх перед ЧМ. Несмотря на это, команде удалось все перевернуть и выйти в четвертьфинал.

    Черчесов вернул футболистам заряд, но, как это обычно бывает у русских, это чувство позднее быстро утихло», – сказал Олич в интервью Nacional.

    • Сборная России 11 ноября проведeт в Санкт-Петербурге матч с Кипром, а 14 ноября – в Сплите с Хорватией.
    • Россияне лидируют в группе.

    Олич: «В ЦСКА я не чувствовал поддержки. В клубе не были на одной волне со мной, навязывали свое»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +22548

      vladimir-7 35 минут назад

      Раньше российские футболисты ехали играть в сборной с радостью,
      а сейчас они не хотят туда ехать совсем.

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      Рейтинг: +6586

      серега кашин 38 минут назад

      ну кому как не оличу об этом знать

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