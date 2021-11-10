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  • Олич: «Раньше в сборную России ехали как в тюрьму. Карпин это исправил»

Олич: «Раньше в сборную России ехали как в тюрьму. Карпин это исправил»

10 ноября 2021, 15:52
5

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался об отношении российских футболистов к игре за сборную.

«Думаю, самое сложное для тренера сборной России — создать атмосферу и создать узнаваемый стиль команды, узнаваемый голод в борьбе за честь своей страны, как у Хорватии.

Помню, во время моей карьеры в ЦСКА было 6-7 игроков сборной России. Мы, легионеры, с радостью получали вызовы в сборные Хорватии, Сербии, Бразилии, счастливо ехали в свои национальные команды, а русские ребята как будто отправлялись в тюрьму. В клубе им говорили: «Если что-то болит, то лучше не надо ехать».

У нас такого не было. Мы ехали в свои сборные даже травмированными, даже не думая о том, что можем усугубить свои повреждения. Это одна из главных проблем в России, там благодарят лучших футболистов в их лучшие годы и объявляют, что они больше не будут играть за сборную.

Мне кажется, желание играть за сборную в России было на недостаточном уровне, но, на мой взгляд, Карпин исправил эту ситуацию.

Черчесов тренировал россиян на домашнем чемпионате мира, ему удалось успешно выступить. Россия не играла в отборочных матчах, но проиграла в 11 товарищеских играх перед ЧМ. Несмотря на это, команде удалось все перевернуть и выйти в четвертьфинал.

Черчесов вернул футболистам заряд, но, как это обычно бывает у русских, это чувство позднее быстро утихло», – сказал Олич в интервью Nacional.

  • Сборная России 11 ноября проведeт в Санкт-Петербурге матч с Кипром, а 14 ноября – в Сплите с Хорватией.
  • Россияне лидируют в группе.

Олич: «В ЦСКА я не чувствовал поддержки. В клубе не были на одной волне со мной, навязывали свое»

Олич: «Российский футбол переживает упадок. Игроки очень переоценены»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий Олич Ивица
Комментарии (5)
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серега кашин
1636549927
ну кому как не оличу об этом знать
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vladimir-7
1636550062
Раньше российские футболисты ехали играть в сборной с радостью, а сейчас они не хотят туда ехать совсем.
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житель СПб
1636564587
А при чем здесь Олич? Очень захотелось по пиариться?
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