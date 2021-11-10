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  • Роспотребнадзор разрешил 30-процентную посещаемость матча «Спартак» – «Наполи»

Роспотребнадзор разрешил 30-процентную посещаемость матча «Спартак» – «Наполи»

10 ноября 2021, 12:57
3

На матче пятого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи» «Открытие Банк Арена» будет заполнена не более чем на 30 процентов. Об этом сообщил пресс-атташе москвичей Дмитрий Зеленов.

«Роспотребнадзор согласовал нам проведение матча против «Наполи» со зрителями. Порядок допуска прежний – 30 процентов от вместимости при наличии QR-кодов вакцинированных или переболевших. В ближайшее время запустим билетную программу», – сказал Зеленов.

  • Матч состоится 24 ноября и начнется в 18:30 по Москве.
  • «Спартак» в случае победы может выйти на 1-е место в группе.
  • В 1-м круге «Спартак» победил в Неаполе со счетом 3:2.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Наполи
Комментарии (3)
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vladimir-7
1636544950
Роспотребнадзор всем пытается показать, что и здесь, в футболе, он хозяин положения, сколько скажу, столько и пустят болельщиков на стадион.
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Hektor 84
1636561313
Ну а почему нельзя пустить полный стадион с привитыми болела и? Как нам чесали и продолжают чесать что сделай прививку и ходи куда и где хочешь! Нам постоянно твердят как повышабется число привитых и как все несутся ее колоть! А для чего спрашивается? Туда можно туда нельзя, то локдаун какой то выдумали, который даже в трудовом кодексе не прописан. Хочется с глазу на глаз спросить у главы этого странного надзора для чего мы колёс эту куйню в себя? Чтоб потом сидя дома загнуться от вашего ковида? А при вызове скорой спросят вы привиты? А услышав ответ да скажут ждите когда подействует прививка. Прививка вас спасет не переживайте! И на куй ее колоть? Если твои права и передвижения все равно пресекают.
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Plyash
1636574761
Видимо,Федун отслюнявил маленько,а то Новый год не за горами,денежка нужна будет.
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