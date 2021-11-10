Роспотребнадзор разрешил 30-процентную посещаемость матча «Спартак» – «Наполи»

На матче пятого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи» «Открытие Банк Арена» будет заполнена не более чем на 30 процентов. Об этом сообщил пресс-атташе москвичей Дмитрий Зеленов.
«Роспотребнадзор согласовал нам проведение матча против «Наполи» со зрителями. Порядок допуска прежний – 30 процентов от вместимости при наличии QR-кодов вакцинированных или переболевших. В ближайшее время запустим билетную программу», – сказал Зеленов.
- Матч состоится 24 ноября и начнется в 18:30 по Москве.
- «Спартак» в случае победы может выйти на 1-е место в группе.
- В 1-м круге «Спартак» победил в Неаполе со счетом 3:2.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова