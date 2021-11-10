Жемалетдинов пропустит ноябрьские матчи сборной России

Полузащитник Рифат Жемалетдинов не поможет сборной России в двух оставшихся матчах отбора ЧМ-2022. От этом сообщил врач команды Владимир Хайтин.

«Жемалетдинов прибыл в расположение сборной команды с травмой голени. После проведения дополнительного комплексного обследования было выявлено мышечное повреждение и принято решение не рисковать здоровьем игрока.

По согласованию с медицинским штабом «Локомотива» футболист направлен на дальнейшее лечение в расположение клуба», – сказал Хайтин.