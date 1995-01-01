Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Жемалетдинов пропустит ноябрьские матчи сборной России

    Полузащитник Рифат Жемалетдинов не поможет сборной России в двух оставшихся матчах отбора ЧМ-2022. От этом сообщил врач команды Владимир Хайтин.

    «Жемалетдинов прибыл в расположение сборной команды с травмой голени. После проведения дополнительного комплексного обследования было выявлено мышечное повреждение и принято решение не рисковать здоровьем игрока.

    По согласованию с медицинским штабом «Локомотива» футболист направлен на дальнейшее лечение в расположение клуба», – сказал Хайтин.

    • Сборная России 11 ноября проведeт в Санкт-Петербурге матч с командой Кипра, а 14 ноября – в Сплите с Хорватией.
    • Россияне лидируют в группе.
    • В текущем отборе у Жемалетдинова 6 матчей, гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:39
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10998

      Cleaner 33 минуты назад

      Ничего страшного. В сборной ровный состав и таких, как Жемалетдинов там еще 25 человек. Все равны, как на подбор.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91035
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68097
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru