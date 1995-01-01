Жемалетдинов пропустит ноябрьские матчи сборной России

Ничего страшного. В сборной ровный состав и таких, как Жемалетдинов там еще 25 человек. Все равны, как на подбор.
Полузащитник Рифат Жемалетдинов не поможет сборной России в двух оставшихся матчах отбора ЧМ-2022. От этом сообщил врач команды Владимир Хайтин.
«Жемалетдинов прибыл в расположение сборной команды с травмой голени. После проведения дополнительного комплексного обследования было выявлено мышечное повреждение и принято решение не рисковать здоровьем игрока.
По согласованию с медицинским штабом «Локомотива» футболист направлен на дальнейшее лечение в расположение клуба», – сказал Хайтин.