Ловрен – о ничьей с «Уралом»: «Один из худших первых таймов за мою карьеру. Вдесятером мы играли лучше»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

«Первая половина получилась ужасной для нашей команды! Один из худших первых таймов за всю мою карьеру.

В перерыве у нас состоялся хороший разговор в раздевалке, и мы начали второй тайм с хорошим настроем, но почти сразу же, к сожалению, случилась красная карточка Клаудиньо.

Несмотря на удаление, думаю, что вдесятером мы играли лучше, чем в полном составе», – сказал Ловрен.