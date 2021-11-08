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    Ловрен – о ничьей с «Уралом»: «Один из худших первых таймов за мою карьеру. Вдесятером мы играли лучше»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

    «Первая половина получилась ужасной для нашей команды! Один из худших первых таймов за всю мою карьеру.

    В перерыве у нас состоялся хороший разговор в раздевалке, и мы начали второй тайм с хорошим настроем, но почти сразу же, к сожалению, случилась красная карточка Клаудиньо.

    Несмотря на удаление, думаю, что вдесятером мы играли лучше, чем в полном составе», – сказал Ловрен.

    • «Зенит» играл вдесятером с 51-й минуты.
    • Несмотря на ничью, «Зенит» остался на первом месте в РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4706

      polt 10 минут назад

      Зениту пора думать о замене, Ловрену пора бутсы на крючок, с каждой игрой все больше ляпов, а пользы нет.

      0
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      Рейтинг: +9123

      Fusballer 1 час назад

      Эх, Деян, Селюк на твоё место уже Гогуа примеряет((((

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