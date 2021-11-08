Ловрен – о ничьей с «Уралом»: «Один из худших первых таймов за мою карьеру. Вдесятером мы играли лучше»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в 14-м туре РПЛ.
«Первая половина получилась ужасной для нашей команды! Один из худших первых таймов за всю мою карьеру.
В перерыве у нас состоялся хороший разговор в раздевалке, и мы начали второй тайм с хорошим настроем, но почти сразу же, к сожалению, случилась красная карточка Клаудиньо.
Несмотря на удаление, думаю, что вдесятером мы играли лучше, чем в полном составе», – сказал Ловрен.
- «Зенит» играл вдесятером с 51-й минуты.
- Несмотря на ничью, «Зенит» остался на первом месте в РПЛ.
Источник: официальный сайт «Зенита»