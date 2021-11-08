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  • Ловрен – о ничьей с «Уралом»: «Один из худших первых таймов за мою карьеру. Вдесятером мы играли лучше»

Ловрен – о ничьей с «Уралом»: «Один из худших первых таймов за мою карьеру. Вдесятером мы играли лучше»

8 ноября 2021, 15:48
6

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

«Первая половина получилась ужасной для нашей команды! Один из худших первых таймов за всю мою карьеру.

В перерыве у нас состоялся хороший разговор в раздевалке, и мы начали второй тайм с хорошим настроем, но почти сразу же, к сожалению, случилась красная карточка Клаудиньо.

Несмотря на удаление, думаю, что вдесятером мы играли лучше, чем в полном составе», – сказал Ловрен.

  • «Зенит» играл вдесятером с 51-й минуты.
  • Несмотря на ничью, «Зенит» остался на первом месте в РПЛ.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Ловрен Деян
Комментарии (6)
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Fusballer
1636376743
Эх, Деян, Селюк на твоё место уже Гогуа примеряет((((
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polt
1636381643
Зениту пора думать о замене, Ловрену пора бутсы на крючок, с каждой игрой все больше ляпов, а пользы нет.
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вальтер79
1636389166
да уж ловрен уже не тот возраст берет свое
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portero
1636391087
Пенсия уже, пора на отдых...
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ilichkadr
1636395811
Ага, если вдесятером мы играли лучше, то вдевятером наверное бы вынесли Урал в одну калитку. Деян, лучше бы промолчал. Большинство детских косяков в последнее время только от тебя. Пора на отдых. На безбедную старость ты себе наверняка заработал.
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NeoNaTe
1636437618
бестолочь конкретная, особенно в последних матчах и в лч с юве, громкое имя победителя лч-лавочника и большая зп
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