Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    «СЭ»: владельцы «Ман Сити» не отказывались от покупки акций «Спартака». Они будут оценивать деятельность клуба до конца года

    Арабские владельцы «Манчестер Сити» из компании City Football Group по-прежнему заинтересованы в покупке части акций «Спартака».

    Ранее Metaratings сообщил, что CFG решил приостановить предварительные переговоры о покупке акций «Спартака», оставшись недовольным состоянием дел в клубе.

    Однако, по информации «СЭ», это не соответствует действительности. City Football Group находится в процессе оценки деятельности клуба, который планирует закончить к концу года.

    «РБ-Спорт»: до «Спартака» владельцы «Ман Сити» хотели купить акции «Зенита» и «Сочи»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:28
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14047

      KLIM777 3 минуты назад

      Холдинг City Football Group (CFG), владеющий «Манчестер Сити», решил приостановить предварительные переговоры о покупке 20% акций «Спартака», поскольку представители компании остались недовольны состоянием дел в клубе.

      Бизнесменов из ОАЭ не устроили показатели стратегической оценки клуба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22485

      vladimir-7 26 минут назад

      Сначала название клуба изменят на Ман Хрю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4518

      AtticusFinch 49 минут назад

      Что там оценивать -возьмите результаты за прошлой год и оценивайте...Зачем ждать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Арабы покупают свинину? Нонсенс.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8120

      "supermax" > ПалкоВводецъ 2 минуты назад

      долго думал? уже раз 100 такие же как ты писали про свинину и покупку...инноватор х у е в

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25933

      Боцман59rus 1 час назад

      _ если они понаблюдают за этим шапито до конца года, можно не только от акций отказаться, но и от футбола в целом. Нужно беречь нервную систему, вляпаться в кучу дерьма имени Федуна, н икогда не поздно>)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24190

      slavutiq70 1 час назад

      Для чего это надо???Явно хотят использовать как фарм клуб . в целях обкатки молодых . чуть кто проявит себя в Ман - Сити или на продажу Спартаку копейки ...если ещё Федун и такую свинью подложит то будет полная жопа ....Арнольдыч не руководить нормально клубом не хочет не продать нормально ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5382

      maygli 1 час назад

      А Спартаку зачем это надо?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1725

      Romio-xxx > maygli 1 час назад

      Вливание нормального лавэ начнется.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3149

      R_a_i_n > Romio-xxx 1 час назад

      лавэ у нас хватает и так... нам бы мозгов...

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5382

      maygli > R_a_i_n 1 час назад

      )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24190

      slavutiq70 > Romio-xxx 20 минут назад

      Не с той целью покупают что бы поднять , они уже накупили акций десятка клубов ,,,всё это в интересах Ман -Сити а не поднятия самих этих клубов ,,,

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90978
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68082
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru