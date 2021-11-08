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  • «СЭ»: владельцы «Ман Сити» не отказывались от покупки акций «Спартака». Они будут оценивать деятельность клуба до конца года

«СЭ»: владельцы «Ман Сити» не отказывались от покупки акций «Спартака». Они будут оценивать деятельность клуба до конца года

8 ноября 2021, 15:28
26

Арабские владельцы «Манчестер Сити» из компании City Football Group по-прежнему заинтересованы в покупке части акций «Спартака».

Ранее Metaratings сообщил, что CFG решил приостановить предварительные переговоры о покупке акций «Спартака», оставшись недовольным состоянием дел в клубе.

Однако, по информации «СЭ», это не соответствует действительности. City Football Group находится в процессе оценки деятельности клуба, который планирует закончить к концу года.

«РБ-Спорт»: до «Спартака» владельцы «Ман Сити» хотели купить акции «Зенита» и «Сочи»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Спартак
Комментарии (26)
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maygli
1636375554
А Спартаку зачем это надо?
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slavа0508
1636376288
Для чего это надо???Явно хотят использовать как фарм клуб . в целях обкатки молодых . чуть кто проявит себя в Ман - Сити или на продажу Спартаку копейки ...если ещё Федун и такую свинью подложит то будет полная жопа ....Арнольдыч не руководить нормально клубом не хочет не продать нормально ...
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Боцман59rus
1636376505
_ если они понаблюдают за этим шапито до конца года, можно не только от акций отказаться, но и от футбола в целом. Нужно беречь нервную систему, вляпаться в кучу дерьма имени Федуна, н икогда не поздно>)))
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vladimir-7
1636380701
Сначала название клуба изменят на Ман Хрю.
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oyabun
1636383160
А что, кто то в принципе может быть доволен "состоянием дел" наших клубов? Вся эта "возможная" сделка очень сомнительна.
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mihail200606
1636389291
Какая там деятельность...
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Блямба
1636392254
Оценка деятельности клуба неподвластна даже корифеям Бомбардира.. внизу местный канал " Серебрянный Дождь". (да.нахамил,сознательно причём))
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3meeeD
1636402099
Мусульманам свинину нельзя))
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serglider
1636403923
Их деятельность в клубе - распил бабла! Пилят хорошо, только выхлоп от их деятельности - пшшшик, да маленько))) Федун вообще грозился отдать клуб болелам Спартака за даром! И вдруг начал распродавать по частям, впрочем почему вдруг? Федун сказочник еще тот!
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Hektor 84
1636459392
Спартаку необходимо усиление. Лапшу про два состава надоело слушать.
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