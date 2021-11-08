«СЭ»: владельцы «Ман Сити» не отказывались от покупки акций «Спартака». Они будут оценивать деятельность клуба до конца года

Арабские владельцы «Манчестер Сити» из компании City Football Group по-прежнему заинтересованы в покупке части акций «Спартака».
Ранее Metaratings сообщил, что CFG решил приостановить предварительные переговоры о покупке акций «Спартака», оставшись недовольным состоянием дел в клубе.
Однако, по информации «СЭ», это не соответствует действительности. City Football Group находится в процессе оценки деятельности клуба, который планирует закончить к концу года.
- По информации Baza, сейчас шейхи хотят купить 20% акций «Спартака». В сделке заинтересованы обе стороны.
- Помимо «Манчестер Сити» в холдинг входят «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», «Мумбаи Сити», «Йокогама Маринос», «Монтевидео Сити Торке», «Жирона», «Сычуань Цзюню», «Ломмел», «Труа» и «Боливар».
«РБ-Спорт»: до «Спартака» владельцы «Ман Сити» хотели купить акции «Зенита» и «Сочи»
Источник: «Спорт-Экспресс»