«СЭ»: владельцы «Ман Сити» не отказывались от покупки акций «Спартака». Они будут оценивать деятельность клуба до конца года

Арабские владельцы «Манчестер Сити» из компании City Football Group по-прежнему заинтересованы в покупке части акций «Спартака».

Ранее Metaratings сообщил, что CFG решил приостановить предварительные переговоры о покупке акций «Спартака», оставшись недовольным состоянием дел в клубе.

Однако, по информации «СЭ», это не соответствует действительности. City Football Group находится в процессе оценки деятельности клуба, который планирует закончить к концу года.

«РБ-Спорт»: до «Спартака» владельцы «Ман Сити» хотели купить акции «Зенита» и «Сочи»