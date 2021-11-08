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  • Кержаков – о поражении от «Ахмата»: «Нижнему Новгороду» не хватило опыта игры в РПЛ»

Кержаков – о поражении от «Ахмата»: «Нижнему Новгороду» не хватило опыта игры в РПЛ»

8 ноября 2021, 07:24
3

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Ахмата».

– В Грозный приехали все, кто есть на сегодняшний день в строю. В начале второго тайма забили гол, сравняв счет. После этого стали какое-то время гнуть свою линию. Ну а в дальнейшем нам не хватило опыта игры в РПЛ.

Мы совершали неправильные действия, тратили много сил и энергии, когда надо было успокоиться, придержать мяч. За это и поплатились. Ребята не смогли справиться с эмоциями и пропустили в итоге второй гол.

– Серия поражений затянулась. Как команда планирует выходить из этой непростой ситуации?

– Только через работу на тренировках, отличную самоотдачу, огромное желание победить. По-другому из таких ситуаций не выходят.

  • «Ахмат» дома победил со счетом 3:1.
  • У «Нижнего Новгорода» 4 поражения подряд.
  • Команда опустилась на 13-е место в РПЛ (зона переходных матчей).

Источник: Официальный сайт «Нижнего Новгорода»
Россия. Премьер-лига Ахмат Нижний Новгород Кержаков Александр
Комментарии (3)
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paracetamol
1636352828
Саша зимой уйдет, наверно. Из того, что есть, выжал всё, а усиления нет и не предвидится. Никому команда в НН не нужна, заниматься некому и некогда, воровать не успевают, а тут еще футбол, мля!
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maygli
1636374017
Что-то не верится в эти слова. Обыграть не слабые команды идущие в лидерах, смогли, а тут... опыта нет, )))) да кто поверит. Всё это денюжки... денюжки... денюжки... и политика за денюжки. )))
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maygli
1636374222
После того как объявили, что нашёлся спонсор, команда заметно расслабилась, задача решена, чего напрягаться теперь, стали как все, кто кошельком обзавёлся.
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