Кержаков – о поражении от «Ахмата»: «Нижнему Новгороду» не хватило опыта игры в РПЛ»

Саша зимой уйдет, наверно. Из того, что есть, выжал всё, а усиления нет и не предвидится. Никому команда в НН не нужна, заниматься некому и некогда, воровать не успевают, а тут еще футбол, мля!
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Ахмата».
– В Грозный приехали все, кто есть на сегодняшний день в строю. В начале второго тайма забили гол, сравняв счет. После этого стали какое-то время гнуть свою линию. Ну а в дальнейшем нам не хватило опыта игры в РПЛ.
Мы совершали неправильные действия, тратили много сил и энергии, когда надо было успокоиться, придержать мяч. За это и поплатились. Ребята не смогли справиться с эмоциями и пропустили в итоге второй гол.
– Серия поражений затянулась. Как команда планирует выходить из этой непростой ситуации?
– Только через работу на тренировках, отличную самоотдачу, огромное желание победить. По-другому из таких ситуаций не выходят.
- «Ахмат» дома победил со счетом 3:1.
- У «Нижнего Новгорода» 4 поражения подряд.
- Команда опустилась на 13-е место в РПЛ (зона переходных матчей).