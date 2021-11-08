Кержаков – о поражении от «Ахмата»: «Нижнему Новгороду» не хватило опыта игры в РПЛ»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Ахмата».

– В Грозный приехали все, кто есть на сегодняшний день в строю. В начале второго тайма забили гол, сравняв счет. После этого стали какое-то время гнуть свою линию. Ну а в дальнейшем нам не хватило опыта игры в РПЛ.

Мы совершали неправильные действия, тратили много сил и энергии, когда надо было успокоиться, придержать мяч. За это и поплатились. Ребята не смогли справиться с эмоциями и пропустили в итоге второй гол.

– Серия поражений затянулась. Как команда планирует выходить из этой непростой ситуации?

– Только через работу на тренировках, отличную самоотдачу, огромное желание победить. По-другому из таких ситуаций не выходят.