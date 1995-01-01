Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Кержаков – о поражении от «Ахмата»: «Нижнему Новгороду» не хватило опыта игры в РПЛ»

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Ахмата».

    – В Грозный приехали все, кто есть на сегодняшний день в строю. В начале второго тайма забили гол, сравняв счет. После этого стали какое-то время гнуть свою линию. Ну а в дальнейшем нам не хватило опыта игры в РПЛ.

    Мы совершали неправильные действия, тратили много сил и энергии, когда надо было успокоиться, придержать мяч. За это и поплатились. Ребята не смогли справиться с эмоциями и пропустили в итоге второй гол.

    – Серия поражений затянулась. Как команда планирует выходить из этой непростой ситуации?

    – Только через работу на тренировках, отличную самоотдачу, огромное желание победить. По-другому из таких ситуаций не выходят.

    • «Ахмат» дома победил со счетом 3:1.
    • У «Нижнего Новгорода» 4 поражения подряд.
    • Команда опустилась на 13-е место в РПЛ (зона переходных матчей).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Нижнего Новгорода»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:24
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14221

      paracetamol 3 часа назад

      Саша зимой уйдет, наверно. Из того, что есть, выжал всё, а усиления нет и не предвидится. Никому команда в НН не нужна, заниматься некому и некогда, воровать не успевают, а тут еще футбол, мля!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90978
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68082
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru