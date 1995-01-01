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    Петкович и Майер вызваны в сборную Хорватии на матчи с Мальтой и Россией

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич пригласил еще двух футболистов для подготовки к ноябрьским играм отбора ЧМ-2022.

    В национальную команду получили вызов форвард загребского «Динамо» Бруно Петкович и полузащитник «Ренна» Ловро Майер.

    • 11 ноября хорваты на выезде сыграют с Мальтой.
    • 14 ноября команда Далича примет Россию.
    • За 2 тура до завершения отбора россияне лидируют в группе с 2-очковым преимуществом над вице-чемпионами мира-2018.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Хорватского футбольного союза

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