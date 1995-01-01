Петкович и Майер вызваны в сборную Хорватии на матчи с Мальтой и Россией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич пригласил еще двух футболистов для подготовки к ноябрьским играм отбора ЧМ-2022.

В национальную команду получили вызов форвард загребского «Динамо» Бруно Петкович и полузащитник «Ренна» Ловро Майер.