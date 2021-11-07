Конте: «Тоттенхэм» начинает с нуля»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в преддверии матча 11-го тура АПЛ против «Эвертона» поговорил о полузащитнике Деле Алли. Итальянец дал посыл всем футболистам команды.
«У Деле Алли большой потенциал, он силен физически и очень хорош. Сейчас мы начинаем с нуля. Я говорю каждому игроку, а не конкретно Деле: «Покажите мне, что вы достойны играть, с самого начала, и я дам вам шанс», – заверил Конте.
- Конте на этой неделе сменил Нуну.
- В дебютном матче итальянца «Тоттенхэм» в Лиге конференций победил «Витесс».
- «Тоттенхэм» идет в АПЛ 10-м.
Кейн: «Назначение Конте показывает большие амбиции «Тоттенхэма»
Источник: The Independent