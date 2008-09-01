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    Конте: «Тоттенхэм» начинает с нуля»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в преддверии матча 11-го тура АПЛ против «Эвертона» поговорил о полузащитнике Деле Алли. Итальянец дал посыл всем футболистам команды.

    «У Деле Алли большой потенциал, он силен физически и очень хорош. Сейчас мы начинаем с нуля. Я говорю каждому игроку, а не конкретно Деле: «Покажите мне, что вы достойны играть, с самого начала, и я дам вам шанс», – заверил Конте.

    • Конте на этой неделе сменил Нуну.
    • В дебютном матче итальянца «Тоттенхэм» в Лиге конференций победил «Витесс».
    • «Тоттенхэм» идет в АПЛ 10-м.

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    Источник: The Independent

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