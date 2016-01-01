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    РПЛ. «Сочи» разгромил ЦСКА и поднялся на второе место, Кассьерра поучаствовал во всех голах

    «Сочи» в 14-м туре РПЛ крупно обыграл ЦСКА. Во всех четырех голах хозяев поучаствовал форвард Матео Кассьерра.

    Сочинцы поднялись на второе место в таблице. ЦСКА идет пятым, вне зоны еврокубков.

    ЦСКА потерпел второе поражение подряд.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Сочи – ЦСКА (Москва) – 4:1 (3:0) Текстоваая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Юсупов, 4; 2:0 – Кассьерра, 14; 3:0 – Кассьерра, 16; 3:1 – Зайнутдинов, 57; 4:1 – Юрганов, 87.

    «Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика (Маммана, 90+4), Юрганов, Маргасов, Родриго, Бурмистров (Попов, 90+4), Цаллагов (Ангбан, 80), Юсупов (Барсов, 82), Нобоа, Кассьерра.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Дзагоев, 47), Набабкин, Дивеев, Фернандес, Бийол, Обляков (Мухин, 46), Зайнутдинов, Эджуке (Кучаев, 71), Чалов (Ахметов, 46), Заболотный.

    Предупреждения: Заика, 3 – нет.

    Календарь РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии95
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      Рейтинг: +1436

      777+ 6 минут назад

      "Замерзли" КОНИ в Сочи, застыли как в анабиозе,
      "Привезли" себе на ровном месте - защите "незачет"!!!
      "Четверка" от СОЧИ это не "семерка" от ЗЕНИТА,
      Но этим КОНЕЙ не согреешь, это не в счет!!!

      0
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      Рейтинг: +53896

      portero 6 минут назад

      Сочи молодцы!
      Соседи вперед, но нужно усилится, скамейка коротка...

      0
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      Рейтинг: +90931

      zigbert 10 минут назад

      Два разных тайма показали команды. Если в первом доминировал Сочи то во втором преимущество было у ЦСКА.
      Сочи с победой!

      1
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      Рейтинг: +2274

      Klaido 15 минут назад

      а где этот балабол, vladimir-7 ???
      что-то пропал с радаров после сегодняшнего матча.....

      4
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      Рейтинг: +53896

      portero > Klaido 6 минут назад

      Водку наверное пьёт...

      1
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      Рейтинг: +18175

      JTherry 16 минут назад

      что-то Cleaner и Воаван-7 спрятались после разгрома от сучи, а ля-"чемпионских" всхлипов не слышно на сайте... Березе рано выдали тренерский сертификат...

      6
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      Рейтинг: +2274

      Klaido > JTherry 10 минут назад

      так Cleaner - бомже-выкормыш. А вообще, скорее всего, мамка погнала его мыть попу, чистить зубы и спать ложиться, чтобы завтра пораньше встал и принялся делать уроки

      2
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      Рейтинг: +53896

      portero > Klaido 5 минут назад

      Нееее он конь!!

      0
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      Рейтинг: +3262

      Kollljan 19 минут назад

      Это были не кони сегодня, а кобылы. Драли их сегодня на ура.

      3
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      Рейтинг: +11208

      NewLife 30 минут назад

      Хакеры Рубина дрючат турнирную таблицу, как хотят, на беспомощном Бомбардире))))

      2
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      Рейтинг: +12127

      житель СПб 35 минут назад

      Поздравления Сочи, болельщикам и лично - Федотову! Заике - здоровья! (не дай Бог - последствия...)

      1
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      Рейтинг: +129

      saf05 40 минут назад

      Позорище да и только. Гнать всех в шею.

      0
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      Рейтинг: +4699

      polt 45 минут назад

      "Бомбардиры" гуляют, итоговую таблицу по РПЛ выдают по 2м турам.

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