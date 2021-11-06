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  • РПЛ. «Сочи» разгромил ЦСКА и поднялся на второе место, Кассьерра поучаствовал во всех голах

РПЛ. «Сочи» разгромил ЦСКА и поднялся на второе место, Кассьерра поучаствовал во всех голах

6 ноября 2021, 20:54
110

«Сочи» в 14-м туре РПЛ крупно обыграл ЦСКА. Во всех четырех голах хозяев поучаствовал форвард Матео Кассьерра.

Сочинцы поднялись на второе место в таблице. ЦСКА идет пятым, вне зоны еврокубков.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Сочи – ЦСКА (Москва) – 4:1 (3:0) Текстоваая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Юсупов, 4; 2:0 – Кассьерра, 14; 3:0 – Кассьерра, 16; 3:1 – Зайнутдинов, 57; 4:1 – Юрганов, 87.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика (Маммана, 90+4), Юрганов, Маргасов, Родриго, Бурмистров (Попов, 90+4), Цаллагов (Ангбан, 80), Юсупов (Барсов, 82), Нобоа, Кассьерра.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Дзагоев, 47), Набабкин, Дивеев, Фернандес, Бийол, Обляков (Мухин, 46), Зайнутдинов, Эджуке (Кучаев, 71), Чалов (Ахметов, 46), Заболотный.

Предупреждения: Заика, 3 – нет.

Календарь РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи ЦСКА Кассьерра Матео
Комментарии (110)
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волчарик
1636221662
Федотов хороший тренер,без звезд(по нашим меркам)команда играет.
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ААМ
1636221802
Рано Березуцкому тренировать ЦСКА . Команда выглядит разобранной. Сочи с победой. Так держать!
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Sergey9999
1636222334
Сочи грамотно оборонялся и пользовался моментами
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oyabun
1636222638
А что, по Российским судейским правилам армейцам можно безнаказанно коленом в голову соперника играть? Если так то надо красно-синим этим эффективнее пользоваться - поотрывать бошки защитникам соперника в каждом матче и победа однозначно будет обеспечена. Сочи супер! Всегда говорил и не устану говорить - Федотов классный тренер!
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Азбука
1636223467
Похоже в этом сезоне только Сочи составит конкуренцию Зениту. Личную встречу уже выиграли.Очень интересный и умный футбол показывают при достаточно ограниченных ресурсах. У Федотова играют хорошо играют все. Достаточно сравнить ЗЭболотного в Сочи и ЦСКА. Там и Кока феерил, и прочие, типа Юсупова и Цаллагова, которых давно списали.
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Kollljan
1636225504
Это были не кони сегодня, а кобылы. Драли их сегодня на ура.
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JTherry
1636225644
что-то Cleaner и Воаван-7 спрятались после разгрома от сучи, а ля-"чемпионских" всхлипов не слышно на сайте... Березе рано выдали тренерский сертификат...
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zigbert
1636226015
Два разных тайма показали команды. Если в первом доминировал Сочи то во втором преимущество было у ЦСКА. Сочи с победой!
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portero
1636226234
Сочи молодцы! Соседи вперед, но нужно усилится, скамейка коротка...
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slavа0508
1636228137
Отхлыстали лошадок знатно ,,,,,
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