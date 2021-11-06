РПЛ. «Сочи» разгромил ЦСКА и поднялся на второе место, Кассьерра поучаствовал во всех голах

«Сочи» в 14-м туре РПЛ крупно обыграл ЦСКА. Во всех четырех голах хозяев поучаствовал форвард Матео Кассьерра.

Сочинцы поднялись на второе место в таблице. ЦСКА идет пятым, вне зоны еврокубков.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Сочи – ЦСКА (Москва) – 4:1 (3:0) Текстоваая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Юсупов, 4; 2:0 – Кассьерра, 14; 3:0 – Кассьерра, 16; 3:1 – Зайнутдинов, 57; 4:1 – Юрганов, 87.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика (Маммана, 90+4), Юрганов, Маргасов, Родриго, Бурмистров (Попов, 90+4), Цаллагов (Ангбан, 80), Юсупов (Барсов, 82), Нобоа, Кассьерра.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Дзагоев, 47), Набабкин, Дивеев, Фернандес, Бийол, Обляков (Мухин, 46), Зайнутдинов, Эджуке (Кучаев, 71), Чалов (Ахметов, 46), Заболотный.

Предупреждения: Заика, 3 – нет.

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